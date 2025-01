Ayant observé des tribunes le match entre l’OL et Montpellier, samedi, Adryelson a un avenir plus qu’incertain entre Rhône et Saône. Trabzonspor, intéressé par le Brésilien, aurait proposé un prêt avec option d’achat.

Il a beau être de retour dans le groupe de l’OL depuis le début de cette année 2025, Adryelson n’a pas vocation à s’éterniser entre Rhône et Saône. Parti chercher du temps de jeu à Botafogo lors des six derniers mois, sa situation n’a guère évolué un semestre plus tard. Non retenu contre Montpellier, le Brésilien a toutes les chances de mettre les voiles dans ce mois de janvier, ne manquant d’ailleurs pas de prétendants. Quand un retour au Brésil tenait la corde en décembre, cela semble moins le cas désormais. De quoi laisser imaginer un futur en Europe pour Adryelson ?

Près de dix millions d'euros réclamés

Le CSKA Moscou a montré un intérêt, de même que Trabzonspor. Le club turc serait d’ailleurs passé à un stade plus avancé que la simple prise de renseignements sur la situation du joueur. D’après nos confrères de Foot Mercato, une première offre serait arrivée sur le bureau des dirigeants de l’OL. Il s’agirait d’un prêt avec une option d’achat pour l’été prochain. Toutefois, la somme n’a pas filtré alors que le club rhodanien réclamerait pas moins de dix millions d’euros pour son défenseur brésilien, sous contrat jusqu’en 2028.