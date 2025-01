Sage a vu un "hold-up" de l’OL contre Montpellier (1-0)

Passablement énervé par le visage montré par ses joueurs, Pierre Sage ne voulait pas se contenter des simples trois points samedi soir (1-0). L’entraîneur de l’OL espère voir son équipe retrouver son football rapidement.

Est-ce qu’on peut dire que l’OL a réalisé un hold-up à domicile ?

Pierre Sage : Oui.

On aurait pu penser que ce ne serait que la première mi-temps avec des difficultés. Ça a été tout le match. Comment l’expliquer ?

On a du mal sur le jeu offensif et je pense que c’est lié à la vitesse de circulation de la balle. Elle circulait trop lentement pour ouvrir les espaces chez l’adversaire. On a eu vraiment du mal à jouer dans l’interligne. On a réussi à le faire une fois en première mi-temps avec Benrahma qui lance Fofana côté gauche. Ça a été plutôt efficace, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. On peut donc considérer qu’on a été très bien payé ce (samedi) soir et que nos adversaires méritaient beaucoup mieux.

D’ordinaire, les remplaçants apportent quelque chose. Ce ne fut pas le cas contre Montpellier…

J’ai quand même trouvé que les remplaçants ont apporté du dynamisme, mais dans un cadre désorganisé. Je ne suis pas entièrement satisfait du match que ce soit les titulaires ou les remplaçants. C’est un tout et c’est souvent difficile de rentrer dans ce genre de match, donc je ne vais pas tirer sur les remplaçants. Je vais plutôt considérer la prestation dans son ensemble et que l’OL a besoin de jouer mieux et donc va devoir travailler plus cette semaine. Il faut retrouver notre meilleur football et être à l’opposé de ce qu’on a fait contre Montpellier. Si on se respecte, si on respecte les gens qui viennent au stade, on n’a pas le droit de faire cette prestation.

"Revenir à des choses basiques dans le jeu"

Vous gagnez ce match et pourtant, on pourrait penser à vous écouter que vous l’avez perdu 3-0…

Oui, mais mon objectif n’est pas de gagner un match, mais en gagner plus. Pour cela, il faut mieux jouer que ça et je pense que notre sécurité était notre niveau de jeu sur les dix, quinze derniers matchs et on l’a laissé un peu de côté. Il faut le retrouver pour être performant dans la durée. On ne peut pas avoir ce scénario.

Gagner à l’arraché, ça peut aussi dire quelque chose de cette équipe ?

Oui, mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans le vestiaire. Ils étaient contents, mais aussi très énervés de leur performance. Chacun a la volonté de vite revenir à l’entraînement pour redorer notre blason.

Qu’est-ce qu’il faut retrouver ?

Des intentions, avoir la volonté d’avoir la balle quand on ne l’a pas. Des choses très basiques. À partir du moment où on retrouvera ça et avec la qualité des joueurs, on sera capable de proposer de nouveau du football. On n’avait pas été bons à Paris, on n’avait pas été bons en Coupe de France. On a coupé une semaine et dû préparer un match contre une équipe très bien organisée ce (samedi) soir. On espère que l’histoire à Brest sera différente.