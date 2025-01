Lacazette après OL - Montpellier (1-0) : "On n'a rien respecté"

À l'origine du but libérateur samedi soir contre Montpellier, Alexandre Lacazette a regretté l'attitude de l'OL face à la lanterne rouge.

C’est une victoire à l’arrachée de l’OL (1-0). C’est finalement dur de battre le dernier de Ligue 1 ?

Alexandre Lacazette : Ce n’est pas facile, surtout quand on ne met pas notre jeu en place et qu’on ne respecte pas les consignes comme le coach l’a demandé. Ça reste une équipe de Ligue 1 donc c’est à nous d’être meilleurs. On est conscient qu’on n’a pas été à notre niveau ce soir, mais on a eu de la réussite en fin de match et tant mieux.

Qu’est-ce que vous n’avez pas respecté ?

Tout. Ou du moins rien, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Dans l’utilisation du ballon, dans le positionnement, dans les espaces, les courses. Ce n’était pas ce qui était prévu donc on va bien regarder ce match et gommer ce qui n’a pas été bon. Ça risque d’être long à visionner du coup…

Vous gagnez finalement avec ce but que vous célébrez comme si vous l’aviez marqué…

C’est une libération. J’avais vraiment envie de gagner ce match. Ça fait un moment qu’on ne gagne pas nos premiers matchs en retour de trêve. C’est bien qu’on ait gagné, mais le jeu n’est pas satisfaisant.

"Le coach a gueulé à la mi-temps"

D’habitude, il y a toujours une mi-temps dans le dur puis un sursaut. Ce soir, on n’a pas eu l’impression que vous arriviez à vous reprendre…

Totalement. On n’a pas réussi et je n’arriverai pas à expliquer pourquoi. Je pense qu’on a manqué d’initiatives. Maintenant, c’est un mauvais match de toute l’équipe, il n’y a pas un joueur qui sort du lot, je pense. C’est à nous de tous se remettre au travail dès lundi. Le coach va nous montrer tout ce qui n'allait pas et on espère montrer un autre visage le week-end prochain.

On vous a pourtant vu discuter avec le coach, pourtant rien n'a changé...

Oui, il y a des jours où ça ne veut pas marcher. Le coach a gueulé à la mi-temps, ça n'a pas marché. Il va continuer à nous montrer nos défauts et on va continuer à travailler, on n'a pas le choix.

Il y a malgré tout une belle opération. Cette victoire était importante, voire obligatoire pour l'OL ?

On continue et c'était important d'avoir les trois points. Il y a des matchs dans lesquels on a été bons et on n'a pas gagné. Aujourd'hui, on a les trois points sans être bon, donc on continue, ça fait partie de la saison.