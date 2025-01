Non retenu pour la venue de Montpellier, Adryelson ne devrait pas avoir d’avenir entre Rhône et Saône. Le défenseur de l’OL ne manque en tout cas pas de prétendants.

Sa présence avait surpris mais n’avait finalement rien d’un fait à entourer au marqueur rouge. Jeudi, les supporters de l’OL ont eu la surprise de voir Adryelson être déjà de retour dans le groupe lyonnais. Quelques heures seulement après la fin officielle de son prêt à Botafogo, le Brésilien a retrouvé le club lyonnais, avec qui il est toujours sous contrat jusqu'en 2028. Mais pour combien de temps ? C’est bien toute la question car le défenseur n’a pas vocation à durer entre Rhône et Saône. Pierre Sage ne l’a pas convié au match contre Montpellier ce samedi (21h), et avec son statut de joueur extra-communautaire, l’OL souhaite clairement clairement libéré la place pour d’autres éléments.

L'OL trop gourmand ?

Adryelson est donc à la recherche d’une porte de sortie et les courtisants se multiplient. Cruzeiro reste toujours intéressé, tout comme le CSKA Moscou, mais la somme demandée par l’OL a quelque peu refroidi les ardeurs brésiliennes et russes. Une aubaine pour d’autres formations rentrées plus tard dans la course ? D’après RMC Sport, en plus de Trabzonspor, Al-Ettifaq (Arabie saoudite) et les Urawa Red Diamonds (Japon) seraient intéressés par le profil d’Adryelson, au point d’avoir déjà entamés des discussions avec les représentants du joueur. Le départ du défenseur ne fait aucun doute, ne reste qu’à connaitre la destination.