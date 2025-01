OL - Montpellier : vers un retour à du classique chez les Lyonnais

Pierre Sage en discussions avec Clinton Mata lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après un match de Coupe de France avec du turnover, Pierre Sage devrait logiquement revenir à une formation type contre Montpellier. L’OL devrait évoluer en 4-2-3-1 face à une formation en crise.

Avant les vacances et la Coupe de France, Pierre Sage avait lancé un défi à ses joueurs. Face au risque d’un possible relâchement contre Feignies Aulnoye, l’entraîneur de l’OL avait brandi la carotte d’un match qui peut compter en vue d’une place dans le onze contre Montpellier. À la vue du visage montré par les Lyonnais dans ce 32e de finale, on ne peut pas forcément dire que des joueurs ont marqué des points pour semer le doute.

Il y a bien Georges Mikautadze qui a encore marqué et qui se fait pressant derrière Alexandre Lacazette, mais à côté de ça, difficile de ressortir une réelle individualité de ce déplacement à Valenciennes. Même Saïd Benrahma, doublement décisif, n’a pas forcément été flamboyant dans le jeu. La logique veut donc qu’après un gros turnover avant les vacances, Pierre Sage revienne à un peu plus de classique contre Montpellier, ce samedi (21h).

Abner à la place de Tagliafico

Face à une formation en pleine crise, l’objectif sera de rapidement se mettre à l'abri pour ne pas connaitre de désillusion. Le système en 4-2-3-1 peut-il le permettre ? Cela devrait en tout cas servir les intérêts lyonnais avec un visage avant tout offensif au Parc OL. Avec la suspension de Nicolas Tagliafico, Abner est finalement celui qui est certain d’être présent sur la pelouse au coup d’envoi. Ils sont bien d’autres dans le même cas de figure, mais le Brésilien reste la seule solution de rechange à gauche de la défense. Pour bien lancer 2025, l’OL ne doit pas prendre à la légère ce match contre la lanterne rouge de Ligue 1.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tolisso, Matic - Nuamah, Cherki, Fofana - Lacazette