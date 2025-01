Pierre Sage, entraineur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Pour son match de reprise, l’OL affronte Montpellier ce samedi à Décines. Malgré le statut de lanterne rouge des Montpelliérains, Pierre Sage ne veut pas que ses joueurs tombent dans la suffisance.

D’habitude, pour attaquer une nouvelle année, les clubs de Ligue 1 préparent avant tout leur entrée en lice en Coupe de France. Les nouveaux formats des compétitions européennes ont poussé la LFP et la FFF à s’adapter et c’est bien avec un match de championnat que l’OL va débuter cette année 2025. Ce samedi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont rendez-vous à Décines pour la 16e et avant-dernière journée de la phase aller.

Pour cette remise en route, les Lyonnais reçoivent Montpellier à Décines (21h) avec l’ambition de retrouver le top 5 suite à la victoire de Nice, vendredi. Contre la lanterne rouge du championnat, cela ne s’apparente pas à une mission impossible mais Pierre Sage se méfie. "C’est une équipe qui n’est pas que en difficulté. On a aussi analysé ce qu’ils faisaient de bien. Ils vont repartir avec beaucoup d’intentions avec ce challenge de maintien. C'est quelque chose qu'on connaît bien puisque c'était notre cas l'année dernière."

"Saisir les opportunités dès le début"

Incapable de gagner à l’extérieur depuis le début de la saison et ayant connu une énième désillusion avec la Coupe de France avant la trêve, le MHSC représente pourtant une proie idéale. Néanmoins, Sage est conscient que "dans ce genre d’objectifs, on a pu voir que tout était possible". L’entraîneur de l’OL attend donc de ses joueurs un maximum de sérieux, avec la volonté de ne laisser aucun espoir à Jean-Louis Gasset et ses joueurs. "Il faut respecter notre adversaire et essayer de se faciliter le match. Si on a des opportunités dès le début, il faudra les saisir et faire en sorte que notre adversaire ne rentre pas dans son match. Les joueurs sont en forme. L’important est qu’ils le soient samedi." À la vue du discours, l’entame de match devrait s’annoncer intense dans le camp lyonnais, à 21h.