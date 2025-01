Censé arriver ce dimanche à Lyon comme il l’avait communiqué, Thiago Almada est encore loin d’être un joueur de l’OL. Le club doit encore faire valider cette venue en prêt à la DNCG.

Dans sa reprise de la compétition, l’OL ne peut occulter ce qu’il se trame en coulisses. Depuis maintenant quatre jours, le club est plongé dans le rythme effréné que représente le mercato. Un mois à regarder à droite, à gauche, à la recherche de la bonne opportunité. Qu’elle soit dans le sens des arrivées ou des départs. Pierre Sage l’a rappelé avant le match contre Montpellier, l’OL va avant tout devoir chercher à dégraisser, avant de plancher sur de possibles renforts. Pourtant, deux joueurs ont déjà annoncé leur venue entre Rhône et Saône durant ce mois de janvier : Thiago Almada et Luiz Henrique. Les deux éléments offensifs de Botafogo se voient poser leurs valises, et ce, dès ce dimanche 5 janvier pour le milieu argentin. Sera-t-il là à la reprise de l’entraînement lundi à Décines ? La réponse est selon toute logique non.

La solution du prêt gratuit bientôt étudiée

Pourquoi ? Parce que l’OL reste encore sanctionné d’une interdiction de recruter et n’est donc pas libre de faire ce qu’il souhaite. Même s’il débarque dans les prochaines heures dans la capitale des Gaules, Thiago Almada devra avant tout faire preuve de patience. Comme Olympique-et-Lyonnais l’avait appris ces derniers jours, l’OL ne bougera pas sans l’aval de la DNCG. Une théorie confirmée par L’Équipe qui avance que la direction lyonnaise devrait rencontrer le gendarme financier dans les prochains jours afin de faire un point, notamment sur le dossier Thiago Almada. L’alternative du prêt gratuit entre l’OL et Botafogo trouvera-t-elle grâce ? En tout cas, le champion du monde 2022 est encore loin de porter le maillot rouge et bleu.