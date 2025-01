Montpellier sans Nordin mais avec Savanier contre l’OL

Ce samedi, Montpellier se présente à Décines avec un groupe de 21 joueurs. À 21h, Jean-Louis Gasset pourra compter sur Téji Savanier mais pas Arnaud Nordin.

L’opération maintien en 2025 débute ce samedi soir (21h) pour Montpellier. Englué à la dernière place du championnat, le club héraultais accuse trois points de retard sur Le Havre et quatre sur Angers et Saint-Etienne, barragiste avant cette 16e journée de Ligue 1. Distancé sans l’être vraiment, le MHSC sait qu’il n’a plus le choix même si l’affrontement contre l’OL ne rentre pas forcément dans le championnat que la formation de Jean-Louis Gasset dispute. Toutefois, l’entraîneur a promis de jouer sans complexe, n’ayant "rien à perdre", même si on peut forcément en douter, un nul étant très certainement satisfaisant. Pour ce match au Parc OL, Gasset a convié 21 joueurs dont Téji Savanier.

Chotard suspendu

Le milieu n’a pas été sanctionné sportivement par Laurent Nicollin mais devrait perdre son brassard et peut-être bien commencer sur le banc ce samedi soir. De présence sur la pelouse décinoise ou sur le banc, il n’en sera pas question pour Arnaud Nordin. L’ancien Stéphanois, incertain, ne fait pas partie du groupe montpelliérain, suite à une entorse à la cheville durant la semaine. Il rejoint donc Joris Chotard (suspension) ainsi que Christopher Jullien, Kiki Kouyaté, Othmane Maamma, Birama Touré, Junior Ndiaye et Gabriel Barès parmi les absents du MHSC pour ce rendez-vous. Falaye Sacko et Tanguy Coulibaly font, eux, les frais des choix du coach.