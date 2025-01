Textor va devoir trouver un nouveau coach à Botafogo

Artur Jorge, entraîneur de Botafogo (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Malgré le doublé Libertadores - championnat, Botafogo ne va pas pouvoir miser sur la continuité. En plus de joueurs cadres, le club brésilien va devoir se mettre en quête d’un nouveau coach.

Les chantiers sont nombreux pour John Textor dans ce passage à la nouvelle année. Le patron d’Eagle Football Group a pléthores de dossiers à gérer avec le mercato hivernal qui a ouvert ses portes. À l’OL bien évidemment, avec un dégraissage à assurer et quelques renforts à signer. Mais le club lyonnais n’est pas le seul qui va vivre un hiver chaud. Au Brésil, Textor va également avoir quelques casse-têtes. Les festivités du doublé Copa Libertadores - championnat terminées, Botafogo a vite été ramené à la réalité. La belle saison a attiré les regards et certains cadres de la saison passée vont mettre les voiles. On pense logiquement à Thiago Almada et Luiz Henrique, annoncés à l’OL, mais aussi Igor Jesus.

Direction le Qatar pour Jorge

Autant de départs qu’il va falloir compenser et qui vont devoir rentrer dans la philosophie du nouveau coach. Car oui, en plus de joueurs, John Textor et la direction carioca vont devoir se mettre en quête d’un nouvel homme fort sur le banc. Ce samedi, Botafogo a informé la séparation avec Artur Jorge "d’un commun accord". Arrivé en avril 2024, le coach portugais a porté la formation de Rio de Janeiro tout en haut, mais ne s’inscrira pas sur la durée. Ayant reçu une offre venue du Qatar, il a souhaité y répondre favorablement et met donc lui aussi les voiles.