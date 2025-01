L’OL ne veut "pas prendre à la légère" Montpellier

Face à la lanterne rouge de la Ligue 1, l’OL pourrait arriver la fleur au fusil contre Montpellier ce samedi (21h). Toutefois, le non-match contre Feignies Aulnoye a servi de leçon.

Il y a un an, l’OL débutait sa nouvelle année avec de l’espoir. Grâce à trois victoires consécutives avant la trêve hivernale, la formation lyonnaise s’était relancée dans la course au maintien. Cependant, le mois de janvier avait ramené l’OL à ses vieux démons avec deux défaites en deux matchs en Ligue 1. Un an plus tard, les hommes de Pierre Sage joueront avant tout pour retrouver le top 5 du championnat. Avec une reprise intense ce prochain mois, l’OL veut faire le plein de confiance le plus rapidement possible. La venue de Montpellier peut être une aubaine, car le club montpelliérain est bon dernier avec neuf points. "Il faut se méfier de tout, a assuré Georges Mikautadze. Les matchs de Ligue 1 sont toujours compliqués, il faut continuer sur notre dynamique. Il ne faut pas prendre ce match à la légère parce qu'on doit prendre les trois points, en plus à la maison."

"On a changé de mentalité à la pause en coupe"

Ayant l’ambition de "gagner tous nos matchs", l’OL a pu compter sur le match de Coupe de France mi-décembre pour éviter de faire les erreurs de la suffisance. Le contexte n’est pas le même, mais un retour de vacances est tout aussi périlleux à gérer qu’un départ. Seulement, le visage contre Feignies Aulnoye a servi de leçon. "On s’est dit les choses à la mi-temps. Si on continuait comme ça, on n’y arriverait pas et on a changé de mentalité et ça a payé", a poursuivi l’attaquant géorgien. Ce n’est pas une formation de National 2 qui se présente à Décines ce samedi, mais bien une bête malade. De quoi rendre Montpellier tout aussi imprévisible.