Un mercato pas si néfaste pour l’OL en Ligue 1 ?

Lançant son année 2025 ce samedi (21h) contre Montpellier, l’OL doit gérer résultat sportif et mercato. Malgré l’incertitude, Pierre Sage n’y voit pas forcément une vision négative.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le passage à la nouvelle année et forcément, il occupe l’espace médiatique, que ce soit à l’OL ou ailleurs. Seulement, entre Rhône et Saône, le retour de l’ambition sportive couplée aux sanctions de la DNCG rend le feuilleton de janvier bien plus passionnant. Il y a donc logiquement de l’excitation, de l’incertitude et des craintes, que l’on soit simple supporter, dirigeant ou tout simplement joueurs de l’OL. Lors du dernier mercato estival, le flou autour du groupe lyonnais avait entraîné un retard à l’allumage. Cinq mois plus tard, Pierre Sage estime que la situation est différente. "Au mois d’août, il y avait à la fois des entrées et des sorties à gérer. Là, on sera plutôt dans une logique de sortie essentiellement."

"Ça peut donner des perspectives à ceux qui veulent se montrer"

Durant l’été, presque tous les joueurs étaient sur le marché et cela avait créé de l’incertitude. Cet hiver, la donne n’a pas forcément changé avec les sanctions de la DNCG, mais le club se montre moins affirmatif sur le départ de cadres (Fofana, Cherki). L’objectif est avant tout de se séparer de joueurs avant tout remplaçants de luxe pour parvenir à rentrer dans les clous. Est-ce que cela peut avoir un impact négatif sur le rendement individuel ? Pierre Sage ne l’occulte pas, mais préfère voir le positif de la situation. "Tout le monde a l’intention de postuler pour chaque rencontre. Avec le mercato, ça peut donner d’autres perspectives pour certains qui veulent se montrer, être prêts pour être performants ailleurs. Mais je n’ai pas l’impression aujourd’hui qu’il y en a un qui s’entraîne pour alimenter une autre équipe."

Néanmoins, si cela peut donner des idées à certaines formations…