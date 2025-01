OL : malgré la reprise, le mercato occupe tous les esprits

Ce samedi (21h), l’OL retrouve la compétition avec la réception de Montpellier en Ligue 1. Toutefois, les yeux sont avant tout rivés vers le mercato, entre l’espoir d’arrivées et le besoin de dégraisser.

Après deux semaines de pause, les joueurs de l’OL sont de retour à la compétition. La coupure réelle n’a été que d’une semaine, mais elle a fait du bien, comme l’a souligné Pierre Sage. Les joueurs sont "revenus en forme, mais ce qui compte, c’est qu’ils le soient samedi", a avancé avec un sourire le coach lyonnais. Ce samedi, l’OL retrouve la Ligue 1, qu’il avait quittée sur une défaite contre le PSG. Au Parc OL, en ce 4 janvier, l’adversité sera tout autre avec la venue de la lanterne rouge qu’est Montpellier.

Sur le papier, rien ne laisse imaginer un scénario gâchant ce passage à la nouvelle année. Toutefois, depuis le 1er janvier, le mercato hivernal a ouvert et entre Rhône et Saône, il risque de s’annoncer mouvementé. D’ailleurs, jeudi, à l’occasion de l’entraînement ouvert au public, ce marché des transferts occupait une grande partie des discussions. Que ce soit en conférence de presse avec Pierre Sage et Georges Mikautadze ou tout simplement dans la tribune du terrain Gérard Houllier.

La crainte d'un départ de Cherki et/ou Fofana

L’ambiance avait beau être enfantine avec pas mal de jeunes supporters, il n’en reste pas moins que ce mois de mercato mêle enthousiasme et crainte. Il n’y avait qu’à écouter l’applaudimètre une fois la séance terminée pour comprendre qui a les bonnes grâces du public lyonnais. Derrière Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso, qu’un supporter a exhorté de ne pas rejoindre Brighton cet hiver, Malick Fofana et Rayan Cherki ont fini de séduire l’environnement rhodanien depuis six mois. Intraitables sur le terrain, ils attirent logiquement les demandes, que ce soit d’autographes ou de transferts. Chez les supporters, voir les deux jeunes Lyonnais mettre les voiles serait signe de catastrophe sportive. "On nous rappelle sans cesse que l’OL est un club qui doit jouer la Ligue des champions. Pour l’atteindre, on ne peut se permettre de se séparer, ne serait-ce que de l’un des deux. Ils sont devenus indispensables", assure Martial, venu de Chaponost pour cet entraînement en public.

Il n’est pas le seul à le penser et même Pierre Sage a convenu depuis quelque temps déjà que l’OL devait "garder de la compétitivité en 2025". S’il n’a nommé personne, Fofana et Cherki rentraient clairement dans ce moule. Seulement, à l’heure où le sportif a repris des couleurs, les fans craignent forcément que l’enjeu financier prenne le dessus. Avec les sanctions de la DNCG, difficile d’imaginer autre chose qu’un club dans l’obligation de vendre ses joyaux. "On a déjà lâché Lopes et Jeffinho, on va lâcher Orban (vendu depuis jeudi) mais ça ne rapporte rien ou très peu, a constaté André, venu avec son petit-fils. La vraie question est de savoir qui sera sacrifié…"

Almada et Henrique intriguent

Dans les faits, la direction lyonnaise aimerait que ce ne soit personne pour continuer à jouer les premiers rôles. L’objectif fixé à Matthieu Louis-Jean est avant tout de trouver une porte de sortie à certains « indésirables » afin que l’impact sportif soit limité. On pense forcément à Maxence Caqueret. Néanmoins, des joueurs comme Ernest Nuamah ou Saïd Benrahma ne devraient pas être retenus. Encore moins si les éléments que sont Thiago Almada et Luiz Henrique débarquent entre Rhône et Saône.

Il faudra pour cela l’aval de la DNCG, mais chez les supporters, il existe logiquement un peu d’intrigue au moment de se projeter. "On parle d’un international argentin et d’un international brésilien donc ça ne peut être que positif. Mais, il y a quand même un peu de réserve, nuance Simon, abonné virage sud. Sage a réussi à créer un groupe assez solide et collectif donc pourront-ils se fondre dedans et apporter tout de suite ? Leurs déclarations montrent qu’ils ont tout de même un sacré caractère donc à voir si ça matche avec tout le monde."

Pour le moment, les deux joueurs de Botafogo ne sont pas encore à l’OL. Pourtant, ils occupent bien plus l’espace que la venue de Montpellier. Car, qu’on le veuille ou non, l’actualité mercato fait toujours son petit effet. Pour le meilleur et pour le pire.