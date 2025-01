OL - Montpellier : avant-match, horaire, diffusion TV

Ernest Nuamah lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 16e journée de Ligue 1 entre l'OL et Montpellier.

Avant-match

Nous y sommes. Ce samedi, l'OL lance son "marathon" du mois de janvier avec la réception de Montpellier. Au programme pour commencer l'année, sept rencontres en 27 jours, un planning bien chargé. Pour entamer 2025, les partenaires d'Alexandre Lacazette accueillent la lanterne rouge, le MHSC, qui traverse une saison difficile. Entre le zéro pointé à l'extérieur, les remous extrasportifs avec Téji Savanier et les absences de quelques éléments importants, il n'est pas dans les meilleures conditions pour ce déplacement dans le Rhône.

Mais de son côté, l'Olympique lyonnais doit se méfier. Déjà parce qu'une réaction d'orgueil héraultaise n'est pas à exclure, et en plus, car il n'a pas vraiment le choix, il lui faut la victoire à domicile. Sixième du championnat, il a besoin de renouer avec le succès en Ligue 1 après le revers à Paris (3-1). Il retrouverait ainsi sa place dans le top 5, tout en profitant peut-être d'un faux pas lillois pour se rapprocher des strapontins qualificatifs pour la Ligue des champions. Pour cette affiche, Pierre Sage composera avec les absences de Nicolas Tagliafico (suspendu), Maxence Caqueret (blessé), Adryelson, Mahamadou Diawara, Paul Akouokou et Wilfried Zaha (choix).

À quelle heure se joue OL - Montpellier ?

Rendez-vous en soirée, à 21 heures, pour les plus de 45 000 supporters ayant pris leur billet pour cette confrontation. Il clôturera cette journée du 4 janvier à trois duels de Ligue 1. Pour arbitrer le match, nous retrouverons Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne voir OL - Montpellier ?

Pour celles et ceux ne pouvant pas, ou n'ayant pas voulu se rendre au Parc OL, il faudra s'installer devant DAZN. Le diffuseur principal, qui a lancé une nouvelle campagne promotionnelle, retransmettra la partie.