A l'approche de la réception de Montpellier samedi, l'OL va entamer un mois de janvier crucial sur plusieurs points. Pour l'instant, les sourires et la bonne humeur sont de sortie.

Georges Mikautadze l'assure, "tout le monde est bien et en forme." Après huit jours de vacances, les joueurs de l'OL ont attaqué la deuxième partie de saison lundi 30 décembre. Jeudi 2 janvier, la reprise a pris une autre dimension avec le retour de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, et surtout, une séance ouverte aux fans qui a rassemblé 900 spectateurs.

De quoi bien commencer 2025. "Tant que le football nous donnera le sourire et la bonne humeur, on gardera cette dynamique-là, a promis Pierre Sage. C'est forcément lié aussi aux résultats, en plus, aujourd'hui (jeudi), il y avait le public. Tout le monde était content, il y avait beaucoup d'enfants, et c'est génial, on est heureux de débuter l'année de cette façon."

L'OL est dans les clous pour ses objectifs

Malgré une fin de 2024 moins joyeuse, entre le revers Paris (3-1) et la qualification par la petite porte en Coupe de France (2-1 sur le terrain de Feignies-Aulnoye), l'atmosphère est légère au-dessus du groupe. Il faut dire que l'Olympique lyonnais est aujourd'hui dans les clous qu'il s'était fixé. Cinquième de Ligue 1, dans le top 4 en Ligue Europa, il s'apprête à vivre une fin d'exercice potentiellement excitante.

Cela passera par la réalisation d'un très bon mois de janvier. Avec sept affiches à disputer, les Rhodaniens ne vont pas chômer. Même si sur le papier, le programme n'a rien d'insurmontable, ils devront être capables de répéter les efforts tous les trois-quatre jours. "On l'appréhendera comme il (le calendrier, NDLR) vient, de toute manière, on ne peut pas choisir. Ce n'est pas une question de facilité ou de difficulté, c'est davantage par rapport à nous. On devra être performants et être en mesure de répéter cela sur la durée", a appuyé le coach originaire du Jura.

Plus de repos en vue du marathon de janvier

Afin de préparer au mieux ce "marathon", qui pourrait s'étirer jusqu'à mars, Pierre Sage et son staff ont préféré donner plus de latitude à Alexandre Lacazette et ses coéquipiers durant Noël. "J'ai rajouté du repos. C'est pour cela qu'ils ont bénéficié d'une semaine complète, alors qu'auparavant, on aurait peut-être pris seulement trois jours", a expliqué le technicien de 45 ans.

Une pause visiblement appréciée par les membres de l'effectif, bien qu'ils ne soient pas restés inactifs. "On a profité avec nos familles, mais on avait aussi un programme à suivre, a rappelé Mikautadze. Notre retour était il y a quelques jours désormais. On a des objectifs, avec notamment la qualification en Ligue des champions et aller loin en Ligue Europa."

Bien gérer l'impact du mercato

Cela passera par des succès, et la réception de la lanterne rouge, en grande difficulté, semble être un bon moyen de se remettre dans le rythme. "Vous avez vu ce qui aurait pu se passer durant notre match de Coupe de France. On se doit de respecter les adversaires en faisant en sorte de se faciliter la rencontre. Si on a des possibilités dès l'entame, on devra les saisir afin de faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas rentrer dans sa partie, a martelé Pierre Sage. C'est avec cette logique qu'on évolue face à des oppositions nous permettant d'avoir la main assez rapidement sur le jeu."

Il faudra aussi jongler avec la période du mercato. Celle-ci n'est jamais évidente à négocier, d'autant plus que l'OL s'attend à plusieurs mouvements, notamment dans le sens des départs. Mais l'entraîneur lyonnais affirme qu'il n'a "jamais senti de démobilisation" chez les garçons moins utilisés. "J'ai l'impression qu'ils sont revenus comme ils étaient repartis, a-t-il constaté. Tout le monde veut postuler pour jouer, maintenant, ce mois de janvier va probablement donner d'autres perceptives à certains. Toutefois, je n'ai pas le sentiment qu'ils s'entraînent pour alimenter une autre équipe." Avec un groupe de 24 joueurs de champ à sa disposition, l'encadrement technique a de toute manière le choix, et ceux éventuellement moins concernés resteront sur le bas-côté.