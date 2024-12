L’OL connait tout son programme en janvier

Pierre Sage et Laurent Prud’homme lors de Le Havre – OL (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Depuis lundi, l’OL est désormais fixé sur son premier mois de compétition en 2025. Et le moins qu’on puisse dire est que ce calendrier est déjà bien chargé.

Avant le match de Coupe de France, Pierre Sage s’était déjà projeté sur la trêve hivernale et les excès que cela pouvait engendrer. L’entraîneur de l’OL assurait miser sur la bonne tenue de ses joueurs pour ne pas prendre de kilos et donc être parfaitement en forme pour la reprise de l’entraînement le 30 décembre prochain. Le staff sera malgré tout alerte et chaque joueur aura le droit à sa pesée de retour afin de voir les bons et mauvais élèves. Cela aura-t-il une incidence sur le groupe retenu contre Montpellier et le onze couché le 4 janvier prochain ? Peut-être bien, quoi qu’il en soit, la venue du club héraultais marque le début de la nouvelle année et d’un mois de janvier plutôt dense pour l’OL.

Sept matchs en un mois

Depuis lundi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette savent désormais à quoi s’en tenir dans ce premier mois de l’année. La programmation du 16e de Coupe de France contre Bourgoin ainsi que celles des trois journées de Ligue 1 ont été dévoilées. Il y aura sept rencontres au programme des Lyonnais sur ces trente-et-un premiers jours de l’année. Quatre en championnat (Montpellier, Brest, Toulouse, Nantes), un en coupe (Bourgoin) et deux en Ligue Europa (Fenerbahçe, Ludogorets). Un match tous les quatre jours et demi pour attaquer l’année. Il ne vaut vraiment pas avoir fait des excès durant cette semaine de vacances qui se termine lundi prochain…

Le programme de l’OL en janvier 2025 :