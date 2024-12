Georges Mikautadze après son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Buteur contre le PSG, Georges Mikautadze avait finalement laissé sa place à la 68e minute, un brin déçu. Dix jours après la rencontre, Pierre Sage a avoué avoir peut-être fait une erreur à ce moment-là.

Il y a dix jours au Parc des Princes, Pierre Sage n’avait pas fait que des heureux au moment de son triple changement à la 68e minute. Ayant prévenu Rayan Cherki en amont, le coach avait été aux premières loges pour voir le mécontentement du numéro 18 de sortir dans ce choc contre le PSG. Après le match, Sage avait justifié cette décision en avançant que Cherki "ne faisait les efforts plus que dans un sens et il fallait retrouver un équilibre".

Le natif de Pusignan n’avait pas été le seul déçu puisque Georges Mikautadze avait, lui aussi, cédé sa place à Alexandre Lacazette. Buteur au Parc, le Géorgien semblait en avoir encore sous le pied et Pierre Sage a fait son mea-culpa sur ce changement. "Georges aurait pu continuer ce match, il était bien, il était dans l’idée de continuer à presser", a-t-il avoué sur OLPLAY en répondant à la question d’une association avec Lacazette.

"On ne s'interdit rien si ça rend service à l'équipe"

Plutôt à leur avantage face au but en cette fin d’année civile, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze n’ont pourtant pas souvent l’occasion de partager des minutes ensemble sur le terrain. Il y a eu une titularisation commune en début de saison contre Strasbourg, mais depuis, l’un remplace avant tout l’autre, avec le débat de savoir si Mikautadze n’est pas en train de prendre le dessus. "Notre manière de jouer fait qu’on a besoin d’eux. L’un après l’autre généralement, l’un avec l’autre de temps en temps. C’est peut-être un regret que j’ai du match contre le PSG parce que ça aurait été l’occasion d'aligner Georges avec Alexandre. On ne s’interdit rien à partir du moment où ça rend service à l’équipe."

Pour le moment, la bonne formule ne semble pas avoir sauté aux yeux du coach qui préfère la rotation à l’utilisation commune.