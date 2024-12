OL : le bilan en Ligue 1 en 2024

Alexandre Lacazette fête son but dans le derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En cette veille de Noël, il est l’heure de refermer tranquillement le livre de l’année 2024 à l’OL. Une année marquée de succès et par la rédemption lyonnaise.

L’OL a de nouveau des ambitions élevées. En cette fin d’année 2024, le club lyonnais a de nouveau le sourire après avoir vécu avec le spectre de la relégation pendant de nombreuses semaines et mois. Le grand écart est d’ailleurs assez édifiant puisqu’en un an, l’OL est passé de relégué quasi condamné à a minima "seizième" de finaliste de la Ligue Europa. Comment en arriver à de tels extrêmes ?

Tout simplement parce que l’année 2024 est passée à la vitesse de la lumière et surtout avec des résultats plus que positifs en Ligue 1. Et pourtant, avec deux défaites pour lancer l’année contre Le Havre et Rennes et le même total en août pour attaquer la saison 2024-2025 (encore Rennes et Monaco), tout semblait aller dans la mauvaise direction. C’était sans compter sur le travail de Pierre Sage et son staff et la résilience des joueurs lyonnais.

Seuls le PSG et Monaco font mieux sur l'année

Cette année 2024 restera dans les mémoires lyonnaises par son dénouement durant le premier semestre puis cette mutation collective durant le second. Entre le 14 janvier, date du déplacement perdu au Havre (3-1), et le 15 décembre dernier au Parc des Princes, l’OL a accumulé 62 points en Ligue 1. Seuls le PSG et l’AS Monaco ont fait mieux sur cette année civile, plaçant ainsi les hommes de Pierre Sage sur le podium.

Un vrai exploit quand on sait que l’OL courait encore après sa première victoire de la saison en novembre 2023 la saison dernière. En panne offensive, la formation rhodanienne a retrouvé tout son allant au passage de la nouvelle année, à l'image d'Alexandre Lacazette. Soixante buts inscrits en trente-deux journées en 2024. Près de deux buts par match, le spectacle était au rendez-vous même avec une défense pourtant passive (48 buts encaissés cette année).