Alexandre Lacazette juge la progression de l'OL

Capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette est peut-être un des éléments les mieux placés pour évoquer la progression de son équipe. Sans s'enflammer, il donne quelques explications à la bonne période actuelle.

En battant Francfort jeudi (3-2), l'OL a étiré sa série d'invincibilité à neuf matchs toutes compétitions confondues. Une bonne période qui trouve sa source dans diverses explications, à la fois tactique, physique, même aussi mental. C'est par ces trois biais que les hommes de Pierre Sage ont pu se relever d'un début de saison compliqué pour afficher à présent des ambitions de Ligue des champions et de top 8 en Ligue Europa.

"On est plus assidus aux consignes"

Vendredi, Alexandre Lacazette a donné quelques pistes pour expliquer la dynamique actuelle des Rhodaniens. "On voit qu'on est mieux dans le jeu. On savait qu'en jouant bien, les victoires allaient suivre. Aujourd'hui, on prend plus de plaisir sur le terrain, et c'est le principal. En tant qu'équipe, on écoute beaucoup plus le coach, on est plus assidus aux consignes, a confié le capitaine de l'Olympique lyonnais. L'efficacité devant le but aussi est revenue. On peut encore mieux faire sur ce point, mais en ce moment, ça se passe bien. On a eu une période durant laquelle nous étions critiqués, et comme je l'avais dit, ç'a tourné. Tant mieux pour nous et j'espère que ça restera comme ça."

Maintenant, il convient aussi de rester mesuré. Il reste encore beaucoup de chemin et des embuches à surmonter avant de revoir le club en C1 par exemple. "On profite du moment présent, on a de bons résultats, mais malgré tout, je ne sens pas un grand changement dans le vestiaire. Même lorsqu'on ne gagnait pas forcément, je n'ai pas senti de stress, a assuré l'avant-centre. Le groupe vit bien, on reste nous-mêmes, sans nous enflammer."