L’OL tout schuss vers le spectacle

Rayan Cherki et Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Jeudi soir, l’OL a enchaîné un quatrième match de suite avec au moins trois buts inscrits. Une performance offensive symbolisée par le duo Rayan Cherki - Malick Fofana toujours aussi intenable.

On dit souvent que c’est dans les grands matchs que l’on voit les grands joueurs. Jeudi soir, ils étaient alors nombreux sur la pelouse du Parc OL dans la victoire (3-2). Dans une soirée comme il en manquait tant depuis deux saisons, les supporters lyonnais ont revécu des émotions que seule la Coupe d’Europe peut procurer. Oui, la seconde partie de saison dernière avait procuré son lot d’ivresse. Mais l’OL était dans l’irrationnel. Jeudi, contre l’Eintracht Francfort, il était dans le vrai, dans le très vrai. Celui qu’on aimerait voir s’inscrire dans la durée avec ce coach et ces joueurs. Le mercato hivernal pourrait bien tout chambouler, mais depuis plusieurs semaines, il y a un réel plaisir à voir évoluer cette formation.

Les observateurs attendaient de voir l’OL passer l’obstacle allemand pour se faire une exacte idée de cette amélioration. Ils ont été servis avec une prestation aboutie pendant 90 minutes, même si Nemanja Matic considère que "ce n’est peut-être pas notre meilleur match de la saison". L’appétit vient en mangeant et cet OL est donc de plus en plus exigeant et ambitieux. Peut-on le reprocher aux joueurs ? Assurément que non et le spectacle offert au Parc OL a certainement fini de rabibocher la formation lyonnaise avec ceux qui jouaient encore les réfractaires.

Cherki - Fofana, une paire d'as entre les mains

Quand la continuité n’aurait assurément embêté personne au coup d’envoi, Pierre Sage a pourtant choisi de changer de dispositif pour passer en 4-2-3-1 et placer Rayan Cherki dans le cœur du jeu. On n’irait pas jusqu’à dire que le coach a fait le choix de "Quatre Fantastiques" sur le plan offensif, mais le quatuor aligné contre Francfort a clairement été fantastique dans cette soirée européenne. Forcément, avec un but et deux passes décisives, Cherki braque toutes les lumières sur lui.

Difficile de vraiment lui en vouloir, car c’est désormais pour la bonne cause. Dans la continuité de son match à Angers, le numéro 18 a été le chef d’orchestre de ce ballet offensif. "C’est une bonne chose, je suis content pour lui, il le mérite, il fait un très gros début de saison. Il met ce but et deux passes décisives donc c’est bien pour lui", s’est réjoui Corentin Tolisso. Même son de cloche chez Pierre Sage. "Aujourd’hui, il est regardé, il est considéré. Il a des arguments et s’il est appelé avec les Bleus, il le mériterait."

La prochaine liste n’est qu’en mars et des choses peuvent se passer d’ici là, comme un avenir loin de Lyon. Pour le moment, les supporters en profitent et son duo avec Malick Fofana fait des ravages depuis maintenant plus de deux mois. Loin d’un tube de l’été, mais bien un hit de ce second semestre de 2024.

Lacazette décisif à sa manière

Les deux font la paire et c’est une vraie main avec deux as que l’OL possède aujourd’hui. Il faut certainement en profiter un maximum, car le plafond devrait s’écrire loin de Décines mais quel plaisir. Deux joueurs qui prennent la lumière et qui profitent aussi du travail de tout un collectif. À commencer par les deux acolytes de la soirée que furent Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah, pas toujours heureux dans ses choix, mais libéré par son but à la 54e. Aussi rare que cela puisse paraître, c’est bien le capitaine lyonnais qui fut le seul à rester muet contre l’Eintracht Francfort. Il a pourtant bien eu une grosse opportunité à la 11e minute, mais le cadre s’est dérobé.

Toutefois, Pierre Sage a là encore choisi de mettre en avant le sens collectif de ce quatuor offensif pour souligner la prestation tout au panache de Lacazette. "Sur le but de Fofana, vous voyez son attitude pour récupérer le ballon à la ligne médiane ce qui permet à Cherki de déborder et de centrer vers le deuxième poteau. Ce que fait Lacazette compte comme un but ou une passe décisive." Capitaine par l’exemple avec un pressing incessant jusqu’à sa sortie à la 81e minute, Alexandre Lacazette ne peut pas toujours prendre la lumière et c’est un vrai changement. La dépendance envers le numéro 10 a été assez pointée ces deux dernières saisons pour désormais se satisfaire de voir les petits jeunes prendre le flambeau. Et avec un succès certain.