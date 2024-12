L’OL a assuré sa place pour les barrages de Ligue Europa

Rayan Cherki et Corentin Tolisso lors d’OL – Francfort (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Grâce à sa victoire contre l’Eintracht Francfort, l’OL a assuré sa présence en barrages de Ligue Europa. Mais l’objectif est ailleurs avec le top 8.

En gagnant jeudi soir, l’OL a fait un bon de quatre places. Huitième avant le coup d’envoi, la formation lyonnaise est désormais quatrième de ce mini-championnat et peut aborder l’avenir avec sérénité. Cette victoire contre l’Eintracht Francfort (3-2) a définitivement qualifié les hommes de Pierre Sage pour les barrages de la Ligue Europa. Avec treize points au compteur, les Lyonnais sont à présent à très bonne distance de la 25e place non-qualificative pour le tour suivant. Néanmoins, aujourd’hui, l’objectif est plus que clair avec encore deux rencontres à jouer. L’OL ne veut dorénavant rien d’autre que le top 8 pour s’éviter deux matchs supplémentaires et surtout un calendrier surchargé.

Le déplacement en Turquie décisif pour le top 8

La Ligue Europa ne sera de retour qu’en janvier pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, mais avec seulement deux points d’avance sur Tottenham, neuvième, la marge de manœuvre est plus qu’étroite. Le déplacement à Istanbul, le 23 janvier prochain, pour affronter Fenerbahçe vaudra cher dans la course à cette qualification directe. Mais si les Lyonnais montrent le même visage que jeudi soir, difficile de se faire vraiment du souci.