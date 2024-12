Encore à son avantage contre l’Eintracht Francfort, Corentin Tolisso s’est rappelé aux bons souvenirs des Allemands. Le milieu était satisfait du visage montré par l’OL et de la qualification pour les barrages.

Corentin Tolisso, la victoire (3-2) a été belle, mais fut difficile à la fin…

Tolisso : C’était une belle victoire. On a fait un match abouti, on a fait une très grosse première mi-temps, je trouve. Ils ont mis ce deuxième but qui nous a fait du mal et qui nous a fait douter à la fin. Mais on a réussi à tenir.

Le 3-2 aurait pu vous faire douter. Pourtant, vous avez concédé peu d’occasions, même en fin de match…

C’est bon signe. Il faut qu’on continue comme ça, on a été très bon dans le pressing, dans les premiers et seconds duels, on arrivait bien à récupérer les ballons. On arrive à enchaîner des vagues sur le but adverse et même quand on a été en difficulté, on était tous en bloc. Tout le monde a fait les efforts et c’est une bonne chose.

C’est un gros coup ce (jeudi) soir ?

C’est une belle opération. De mon point de vue, on devrait avoir plus de points en Ligue Europa. Quand on voit contre Besiktas, un match qu’on doit gagner, Hoffenheim avec ce but à la dernière minute alors qu’on doit gagner même si tout n’a pas été parfait. Aujourd’hui, on a 13 points, on est quatrième. L’objectif est là, pour le prochain tour, c’est fait. Maintenant, il faut aller chercher le top 8 pour nous éviter des barrages, c’est une bonne chose.

"Je me sens capable de répéter les efforts"

Cette victoire permet-elle d’aller affronter le PSG dans les meilleures conditions ?

C’est sûr que c’est mieux d’aller au Parc après avoir gagné. Surtout avec un match abouti comme on l’a fait. Ça nous donne confiance, mais contre le PSG, ce sera un tout autre match.

On vous a encore vu tenter votre chance de loin. Vous êtes en confiance ?

J’ai réussi à marquer contre Qarabag, j’ai mis un poteau contre Nice donc ça me donne confiance. Il faut que je continue à frapper parce que ça réussit donc il n’y a pas de raison de s’arrêter.

Êtes-vous revenu à votre meilleur niveau ?

Je suis bien, je me sens bien. Ce qui a changé par rapport aux années précédentes, je suis vraiment prêt physiquement et je le sens, je suis capable d’enchaîner les efforts. J’enchaîne les matchs et ça fait énormément de bien. Ça me donne confiance. Si je ne suis pas loin de mon meilleur niveau ? Je ne sais pas. La dernière année en 2017, je mets 14 buts, j’en suis loin. J’aurai un meilleur niveau quand j’aurai passé ces 14 buts.