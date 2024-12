L’OL, emmené par un collectif qui monte en puissance, s’est imposé contre l’Eintrach Francfort (3-2). Seul Duje Caleta-Car n’a pas répondu présent.

Top : un collectif qui fait plaisir à voir

Matic, Tolisso, Cherki, Nuamah… jeudi contre l’Eintracht Francfort (3-2), l’OL, même si forcément certains comme Caleta-Car (lire ci-dessous) n’ont pas sorti le grand jeu, a été au rendez-vous de son match de Coupe d’Europe. Il a montré qu’il avait des qualités certaines. Dans un froid de canard, le peuple lyonnais a assisté à une rencontre plaisante avec un jeu déployé – notamment en première période – que les amateurs de ballon rond aimeraient voir bien plus souvent en Ligue 1.

Cet OL de Pierre Sage, l'entraîneur rhodanien mérite d’être salué pour son coaching et son management, monte en puissance. Il propose une certaine cohérence et des séquences qu'on n'avait plus vues depuis de longtemps entre Rhône et Saône. Le travail porte ses fruits et l’Olympique lyonnais peut, s'il joue comme ça, poser dimanche des problèmes au PSG.

Flop : Caleta-Car, c'est la cata !

Si l’OL a fait parler ses qualités offensives (lire ici), cette opposition dans le cadre de la 6ᵉ journée de Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort a mis en lumière une réelle problématique. Duje Caleta-Car associé à Moussa Niakhaté n’a pas été à son aise. Ce n’est guère une nouveauté cette saison. La première période du Croate a notamment été affreuse. Le numéro 55 de l’OL a pris le bouillon avec en prime une glissade (19ᵉ minute de jeu) qui a permis aux Allemands d’ouvrir la marque.

De manière générale, et c’est trop souvent le cas, Duje Caleta-Car est très limite dans ses différentes interventions. Il doit apprendre à défendre de manière plus intelligente. Pierre Sage qui avait décidé jeudi de laisser Clinton Mata sur le banc, pourrait s’interroger pour la suite concernant la composition de sa charnière centrale.