Matic après OL - Francfort (3-2) : "Peur de personne"

Solide vainqueur de l'Eintracht Francfort, l'OL a assuré sa participation pour les barrages de Ligue Europa. Cependant, Nemanja Matic voit plus loin avec le visage montré jeudi soir.

Peut-on dire que cette victoire de l'OL est belle (3-2) ?

Nemanja Matic : Oui, comme toujours, si nous gagnons (sourires). C'est une sensation incroyable, surtout quand vous jouez en Europe, c'est toujours, toujours important pour nous les joueurs, pour les fans, contre un très bon adversaire, de prendre trois points importants. Nous avons montré une fois de plus que nous sommes une bonne équipe, que nous sommes dans un bon état d'esprit, et nous devons continuer comme ça.

Qu'est-ce que cela veut dire de cette équipe de l'OL de gagner contre Francfort ?

C'est une bonne équipe, je dois être honnête, mais ce n'est pas quelque chose que nous n'avons pas déjà affronté en Ligue 1. Seulement, vous savez, quand vous jouez l'Europa League ou la Ligue des champions, cela apporte une pression supplémentaire. Il était important de montrer une fois de plus que nous sommes une bonne équipe, que nous n'avons peur de personne, et à la fin, 3-2 semble difficile, mais je suis sûr que nous méritons de marquer quelques buts de plus.

Francfort a été l'équipe la plus difficile à jouer dans cette Ligue Europa ?

J'ai oublié contre qui nous avons joué avant (rires). Chaque match est difficile, parfois, on marque des buts tôt, on tue le match avant, et ça paraît plus facile, mais ça dépend, dans le football, on ne sait jamais. À la fin, ils peuvent marquer des buts sur coup franc, ou bien, il pourrait y avoir un 3-3, alors on dirait qu'on n'a pas fait un match extraordinaire. Mais, personnellement, j'avais le sentiment qu'on dominait, surtout en première mi-temps, on devrait mener de deux buts, mais comme je l'ai dit, le plus important ce sont maintenant les trois points, et c'est tout.

"Fofana et Cherki ont un grand potentiel"

Que pensez-vous de ces deux joueurs fantastiques, Fofana et Cherki ?

Ils sont bons. Je ne veux pas dire trop de choses sur eux, parce qu'ils sont très jeunes, ils peuvent encore s'améliorer, mais il faut être honnête, ils ont une qualité fantastique. Ils ont un grand potentiel pour notre club, et pour beaucoup de grands clubs dans le monde, donc je suis heureux de les voir très bien performer, s'améliorer de jour en jour, et le plus important, c'est qu'il y a encore de la place pour s'améliorer. Moi aussi, je peux m'améliorer (sourire).

Peut-on dire que c'était votre meilleur match de la saison, pendant 90 minutes, et pas seulement une mi-temps ?

Non, je pense que nous avons fait de très bons matchs cette saison. Dans certains matchs, où j'ai eu le sentiment que nous avons joué de façon extraordinaire, parfois, nous n'avons pas marqué à temps. Et vous savez, quand vous ne marquez pas de buts, et que vous créez des opportunités, alors vous laissez l'adversaire en vie. Je ne pense pas que nous avons joué notre meilleur match, mais nous avons joué un bon match, évidemment, parce que ce sont des adversaires coriaces.

Vous avez terminé comme un capitaine, c'est un honneur ?

Oui, bien entendu. C'est un honneur pour moi, l'Olympique lyonnais est un grand club. Être capitaine pendant 10 minutes pour moi est un honneur, et bien sûr, nous avons nos capitaines, Alex (Lacazette) et Coco (Tolisso), mais je suis toujours là pour aider, si nécessaire.