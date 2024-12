Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas) @UEFA

Sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune, Nicolas Tagliafico n’est pas passé entre les filets. Sanctionné à la 69e, le latéral manquera le déplacement de l’OL à Istanbul pour affronter Fenerbahçe.

On savait que l’arbitre letton de cet OL - Francfort avait la capacité à dégainer les cartons jaunes. Il a été fidèle à sa réputation jeudi soir à Décines avec douze biscottes dont la moitié durant le temps additionnel plutôt houleux entre les deux équipes. Nicolas Tagliafico n’était plus sur le terrain à ce moment-là, mais l’Argentin avait déjà été rattrapé par la patrouille vingt minutes auparavant. Sur une attaque allemande, le latéral a fait une grossière faute et a logiquement vu l’arbitre sortir le jaune de sa poche. Une faute intelligente diront certains, mais pas sans conséquence pour Tagliafico.

De retour contre Ludogorets le 30 janvier

Déjà averti à deux reprises depuis le début de cette Ligue Europa, le champion du monde 2018 était sous le coup d’une suspension. La sanction va donc tomber après ce troisième jaune en six matchs. Quand ses coéquipiers prendront la direction d’Istanbul le 23 janvier prochain, Nicolas Tagliafico restera lui du côté de Lyon pour purger son match de suspension. Au moins, le compteur est remis à zéro mais c’est un joueur d’expérience qui fera défaut contre Fenerbahçe à l’heure d’aller chercher une place dans le top 8.