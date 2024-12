Ligue 1 - Ligue Europa : Nicolas Tagliafico (OL) est en sursis 

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au prochain avertissement en Ligue Europa et en Ligue 1, Nicolas Tagliafico sera suspendu pour la partie suivante. Un sursis valable jusqu’à une éventuelle demi-finale en coupe d’Europe.

En matière de règlement, l’UEFA n’est pas tellement différente du championnat de France. Ainsi, chaque joueur a "le droit" à un sursis de deux cartons jaunes avant d’être suspendu. Pour l’OL, Nicolas Tagliafico a atteint ce quota en Ligue Europa depuis jeudi dernier. Lors du succès 4 à 1 en Azerbaïdjan, contre Qarabag, l’Argentin a écopé d’un avertissement en toute fin de partie, sur une faute plutôt évitable.

Conséquence de cet acte, le voilà avec une épée de Damoclès sur la tête. A la prochaine "biscotte", le latéral gauche sera privé de la partie suivante. Par ailleurs, s’il en écope d’une cinquième, d’une septième, et à chaque chiffre impair, il sera sanctionné. D’ici à la fin de la phase de classement, l’Olympique lyonnais défiera Francfort (12 décembre), Fenerbahçe (23 janvier 2025) et Ludogorets (30/01). Bien placé pour se qualifier pour la phase finale, le club rhodanien devrait jouer a minima les barrages. Il faut savoir que cette règle s’applique jusqu’aux demi-finales, moment à partir duquel les cartons sont remis à zéro.

Vigilance aussi en France

Le champion du monde 2022 devra donc rester prudent durant un long moment dans la compétition européenne, même si Abner a montré qu’il pouvait être plus qu’une doublure. Et il en sera de même pour la Ligue 1 et en Coupe de France. En effet, dimanche face à Nice (4-1), Tagliafico a, là aussi, écopé d’un jaune. Déjà averti contre Nantes (2-0), il devra faire attention durant encore trois parties, soit après le 32e de finale face à Feignies-Aulnoye.

Son coéquipier, Duje Caleta-Car, est dans la même situation, mais lui pour un temps bien plus long. Il lui faudra ne pas être sanctionné durant encore six rencontres afin de ne pas être puni par la commission de discipline, ce qui serait la deuxième fois de la saison. Rayan Cherki sera lui tiré d’affaire après Angers ce week-end (samedi 21 heures).