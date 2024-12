Tout jeune retraité des terrains, Maxime Gonalons s’est lancé le défi de participer à la SaintéLyon en relais. Aux côtés de Loïc Abenzoar, préparateur athlétique de la réserve de l’OL, l’ancien milieu a bouclé les 82km en un peu plus de dix heures.

À 35 ans, il a préféré dire stop. Sans club depuis son départ de Clermont à la fin de la saison et en rééducation pendant de longs mois suite à un traumatisme crânien, Maxime Gonalons a fait le choix de refermer le chapitre de sa carrière de footballeur. Celle du foot et d’une reconversion reste d’actualité, mais l’ancien milieu de l’OL a rangé les crampons. Ces derniers jours, il a plutôt sorti les chaussures de course, lui qui est un féru de padel également. Comme il l’avait annoncé sur ses réseaux sociaux, Gonalons a participé dimanche à l’annuelle course de la SaintéLyon.

En relais avec Abenzoar, partenaire de formation

Quatre-vingt-deux kilomètres séparant les deux villes rivales et dont Maxime Gonalons est arrivé au bout. Mais pas tout seul. Accompagné notamment de Loïc Abenzoar, préparateur athlétique de la réserve de l’OL et ancien partenaire de promotion à l’Académie, l’ancien numéro 21 lyonnais a bouclé le trail dans un relais de quatre. Il a fallu un peu plus de dix heures (10h 07 min 20 sec) pour boucler la distance, avec notamment un tronçon de 27km pour Maxime Gonalons. Une performance collective et individuelle pour le tout jeune retraité.