OL - Ligue 1 : vers un début de saison décalé en 2025-2026 ?

Bradley Barcola (PSG) face à Clinton Mata (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En raison de la Coupe du monde des clubs, à laquelle participera le PSG, le coup d'envoi de la Ligue 1 en 2025-2026 pourrait être reporté.

Entre le 15 juin et le 13 juillet 2025, une nouvelle compétition opposera des équipes venues de toute la planète. La Coupe du monde des clubs, sous un format différent de la formule actuelle (32 formations y participeront), aura lieu aux États-Unis. Si cela peut sembler loin depuis la France, le tournoi aura tout de même une répercussion pour la Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain sera le seul représentant français à y prendre part, mais le calendrier de l'ensemble des formations de l'Hexagone pourraient être impactées, explique L'Équipe. En effet, la première journée du championnat a des chances des décalées, même si rien n'est acté pour le moment.

Le Mondial 2026 à prendre en compte

Tout cela sera décidé au début de l'année 2025, puisque c'est à cette période qu'est validé le programme général pour la saison suivante. Il est aussi possible que seule la rencontre du PSG, et donc de son adversaire, soit reportée. Le sujet dépendra également de la Coupe de France, sachant qu'en 2025-2026, il faudra aussi tenir compte du Mondial qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. 48 nations seront qualifiées pour l'épreuve.