Au lendemain du tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France, l’OL sait désormais quand il se rendra dans le nord de la France. Le match contre l'Entente Feignies Aulnoye se jouera le samedi 21 décembre à 18h.

Ce mardi, les joueurs de l’OL ont repris l’entraînement pour préparer le déplacement à Angers, samedi soir (21h). Après ce rendez-vous de la 14e journée de Ligue 1, il restera encore trois matchs à disputer pour les Lyonnais. Un en Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort, un autre en Ligue 1 sur la pelouse du PSG et un ultime en Coupe de France pour terminer cette année 2024. Lundi soir, Pierre Sage et ses joueurs ont découvert quel serait leur adversaire pour les 32es de finale et leur entrée en lice dans la compétition. Ayant réussi à éviter des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, l’OL se déplacera dans le Nord de la France pour affronter l'Entente Feignies-Aulnoye.

Ne reste plus qu'à connaitre le lieu de la rencontre

Face au pensionnaire de National 2, le piège sera forcément là même si le lieu du match pourrait changer bien des choses. Aucun accord n’a pour le moment été trouvé, mais le stade de Maubeuge et le stade du Hainaut de Valenciennes seraient deux options sur la table. En attendant que la décision soit actée, l’OL sait quand sera programmé ce match contre l'Entente Feignies-Aulnoye. La rencontre sera le fil directeur du multiplex du samedi 21 décembre à 18h et qui sera diffusé sur beIN Sports 1. Le match dans son intégralité sera très certainement disponible sur l’un des nombreux canaux de la chaîne qataris.