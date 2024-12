Saïd Benrahma lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sorti à la pause dans la victoire de l’OL contre Nice, Saïd Benrahma est pour le moment préservé. L’ailier algérien n’a pas participé à la reprise de l’entraînement ce mardi après-midi.

Il y avait des sourires et de la bonne humeur ce mardi en milieu d’après-midi pour la reprise de l’entraînement de l’OL. La bonne semaine passée avec deux victoires en deux matchs a forcément fait du bien aux têtes lyonnaises. De retour dans le top 8 de la Ligue Europa et dans le top 5 de la Ligue 1, les joueurs de Pierre Sage ont de quoi avoir un maximum de confiance à donner. Ce mardi signait le retour à l’entraînement après une journée de repos suite à la victoire contre Nice, dimanche. Dans une semaine à un match, le staff a le temps de préparer au mieux le déplacement à Angers, samedi soir (21h). Saïd Benrahma sera-t-il au rendez-vous de cette 14e journée ? En ce début de semaine, l’Algérien est la seule incertitude dans les rangs de l’OL.

Reprise de l’entraînement pour l’OL avant Angers en ligne de mire



Diawara et Molebe avec la réserve ce mardi

Sorti à la pause dimanche, Benrahma a ressenti une petite alerte musculaire qui avait poussé Pierre Sage à ne prendre aucun risque. Ce mardi, l’ancien de West Ham était le seul absent pour cause de blessure pendant l’heure de séance concoctée par l’ensemble du staff technique. Encore diminué, le Fennec se contente de soins pour le moment. À cette absence pour pépin physique s’ajoutaient également celles de Mahamadou Diawara et Enzo Molebe. Les deux jeunes joueurs sont redescendus en réserve et disputent ce mardi le match de Premier League International Cup contre West Ham (20h).