OL - Nice (4-1) : petite alerte pour Benrahma en première mi-temps

Remplacé par Rayan Cherki, Saïd Benrahma a été touché en première mi-temps contre Nice (4-1). Pierre Sage n’a pas souhaité prendre de risques avec l’Algérien.

Quatre buts contre Qarabag, quatre buts contre Nice. Après une véritable inefficacité inoffensive ces dernières semaines, l’OL a enclenché la seconde durant la semaine. Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze prennent logiquement la lumière avec leurs cinq buts combinés sur les huit, mais c’est tout le secteur offensif qui retrouve des couleurs, même avec des temps de jeu plutôt réduits. Saïd Benrahma fait partie de cette catégorie, ce qui ne l’empêche pas d’être décisif. À Qarabag, il a déposé un centre pour Malick Fofana et a été sur l’action du deuxième but de Mikautadze. Dimanche, l’Algérien a eu quelques difficultés sur le couloir droit, mais comme par miracle, c’est lors d’un court passage à gauche qu’il a provoqué pour servir Alexandre Lacazette au deuxième poteau (43e).

Sage : "Quand il y a doute, il n'y a pas de doute"

Seulement, cette action décisive n’a pu être accompagnée d’une autre au retour des vestiaires. En effet, Pierre Sage a choisi de faire entrer Rayan Cherki au profit du Fennec. Un choix tactique après une première période poussive ? La justification se retrouve ailleurs avec un pépin physique pour l’ailier. "On n'a aucun blessé ou presque depuis le début de la saison. On a juste Saïd Benrahma qui a eu une petite alerte musculaire en première mi-temps. Comme j’ai l’habitude de dire, quand il y a doute, il n’y a pas de doute et il y avait un joueur très frais sur le banc (ndlr : Rayan Cherki), donc il a pris sa place." Dans sa gestion d’un effectif pléthorique, Pierre Sage a aussi le choix du roi et pour le moment, ça porte plutôt ses fruits.