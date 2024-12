Mata après OL - Nice (4-1) : "Garder les pieds sur terre"

Après la victoire à Qarabag, l'OL a enchaîné contre Nice dimanche soir (4-1). Les Lyonnais poursuivent leur série en Ligue 1 mais Clinton Mata ne veut pas s'enflammer.

Une victoire à Qarabag (1-4), une victoire contre Nice (4-1). Tout va bien à l'OL ?

Clinton Mata : C’est un bon sentiment, surtout qu’on a eu un match en Coupe d’Europe où tout s’est bien passé. Là, on voulait juste confirmer notre bonne forme. On est content de cette victoire. On est dans la continuité de ce qu’on fait ces dernières semaines. Rien n’est encore fait, donc on doit garder les pieds sur terre. Il faut continuer à travailler et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour rectifier les points sur lesquels on est moins bons.

Cette victoire vous fait remonter dans le top 5…

C’est clair qu’on regarde de temps en temps le classement. Mais, le plus important est de faire le travail sur le terrain. On savait que c’était un match très important, surtout face à un concurrent direct, et qu’on avait l’opportunité de reprendre cette 5e place.

En quoi cet OL a progressé ces dernières semaines ?

Au niveau de la mobilité sur le terrain, au niveau de la cohésion, on sent que les joueurs commencent à se trouver les yeux fermés. Ça facilite beaucoup les choses.

"Dans l'axe ou à droite... tant que j'apporte un plus à l'équipe"

Vous êtes passeur pour Lacazette sur le premier but. Qu'avez-vous à lui dire ?

Félicitations à lui. En tant qu’attaquant, ça fait toujours du bien de pouvoir marquer, et encore mieux quand c’est un triplé. Quand je centre généralement, je sais que si je la tape bien entre le point de penalty et le gardien, c’est toujours difficile pour le portier de sortir. Je sais que si je prends bien le ballon, il y aura quelqu’un pour le terminer. Et heureusement, le Général était là (sourires).

Vous avez retrouvé un poste de latéral que vous occupez moins cette saison...

Ça demande beaucoup d’efforts, c’est un autre style de jeu. Je suis davantage dans le débordement, comme un piston. Ça ne me pose pas de problème tant que je suis là pour l’équipe et que j’apporte un plus.