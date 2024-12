Lacazette après OL - Nice (4-1) : "Ça fait du bien de marquer"

Alexandre Lacazette après son but lors du derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Unique buteur dans le derby avant la trêve, Alexandre Lacazette commence à retrouver de la confiance face au but. Son triplé contre Nice (4-1) semble l’avoir libéré d’un poids.

On imagine que ce triplé contre Nice (4-1) fait du bien à la tête ?

Alexandre Lacazette : Ça fait plaisir, ça fait du bien de marquer. L’ovation du public aussi fait du bien. Mais le plus important reste cette victoire, car elle fait du bien à toute l’équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça conclut une belle semaine.

Sur ce triplé, quel est le but qui vous plait le plus ?

Sur le premier, Clinton (Mata) met un très bon centre, mais sur le deuxième, c’est une vraie action collective avec un bon centre de Saïd (Benrahma). Le penalty, il faut le mettre au fond, mais je préfère les deux premiers (sourires).

C’est une bonne réponse à ceux qui critiquaient votre manque d’efficacité…

Moins efficace que d’habitude, j’ai quand même mis deux buts en trois matchs (sourires). Non, ça fait du bien, on ne va pas se mentir et surtout d’être utile dans le jeu pour l’équipe.

"Il ne faut pas non plus s'enflammer"

La série d’invincibilité se prolonge en Ligue 1. Qu’est-ce que cela dit de cet OL ?

Il y a de la confiance engrangée. Ces deux victoires font du bien à pas mal de joueurs. Mais il ne faut pas s’enflammer, comme je le répète à chaque fois. Ce sont deux belles victoires, mais il faut continuer sur ce chemin.

Il y a aussi la gestion du groupe par Pierre Sage. Tout le monde est concerné...

Ce n’est pas toujours facile de rester sur le banc. Certains ont plus de temps de jeu que d’autres. C’est à nous de répondre présents à chaque fois que le coach fait appel à nous.

Est-ce que vous savez que vous vous rapprochez de Papin sur le nombre de buts marqués en Ligue 1 (156 contre 151) ?

Non. Honnêtement, vu notre situation en club, je ne pense pas trop à mes statistiques personnelles. Je pense d’abord à être bon sur le terrain et pour l’équipe. On aura le temps de penser aux statistiques de Jean-Pierre Papin après.