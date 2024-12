OL - PLIC : Diawara et Molebe avec la réserve contre West Ham

Yannis Lagha et Mahamadou Diawara lors du match entre la réserve de l’OL et de Clermont (crédit : David Hernandez)

Non-retenus contre Nice dimanche, Mahamadou Diawara et Enzo Molebe vont redescendre avec la réserve. Mardi, l’OL affronte West Ham pour le quatrième match de Premier League International Cup.

Avec l’effectif pléthorique à sa disposition, Pierre Sage se retrouve obligé à faire des choix à chaque match. Malheureusement, certains joueurs se retrouvent plus souvent en dehors du groupe de l’OL que sur la feuille. C’est notamment le cas de Mahamadou Diawara. Avec un secteur de l’entrejeu bouché, à l’image d’un Maxence Caqueret qui joue des bouts de matchs désormais, le jeune milieu est très fréquemment laissé sur le carreau. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que 37 minutes avec le groupe professionnel. Son avenir est incertain, mais il devrait pouvoir retrouver un peu de rythme mardi soir, selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais.

Molebe blessé lors du dernier match de PLIC

Non retenu contre Qarabag puis Nice, Diawara redescend d’un étage pour le quatrième match de Premier League International Cup de la réserve contre West Ham (20h). L’ancien joueur du PSG va s’envoler en direction de Londres avec le reste du groupe de Gueïda Fofana. Il n’est pas le seul pro à avoir pris la direction de l’Angleterre. Après avoir fait ses débuts avec l’OL à Qarabag, Enzo Molebe a fait les frais de la réduction de 23 à 21 joueurs entre le groupe de Ligue Europa et la Ligue 1. S’étant blessé lors du dernier match de PLIC à Middlesbrough, Molebe retrouve la réserve pour une rencontre importante dans la course à la qualification.

Le groupe de la réserve : Konan, Llahona - Barisic, Ali Hassan, Mounsesse, Kango, Yahia, Lomami, Chaib - De Carvalho, Dorival, Coponat, Diawara - Lega, Lagha, Gomes Rodriguez, Molebe, Perret