S’estimant lésé, Nice souhaite les bandes son du match contre l’OL

Jean-Pierre Rivère, président de Nice (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Criant au scandale après la défaite contre l’OL dimanche, Nice aurait choisi de passer à l’action. Le club niçois aurait contacté Antony Gautier, le patron des arbitres, et réclamé la bande son des échanges entre l’arbitre et la VAR.

Seul dirigeant niçois présent sur place dimanche au Parc OL, Florian Maurice n’a pas hésité à monter au créneau. Suite à la défaite de Nice contre l’OL (4-1), le directeur sportif des Aiglons ne digérait pas les décisions de Bastien Dechepy durant les 90 minutes de jeu. Il l’a fait savoir médiatiquement et a été suivi par Franck Haise qui se demandait encore comment un penalty n’avait pas été sifflé au retour des vestiaires. S’estimant lésé, le Gym ne compte pas s’arrêter là, d’après nos confrères de Nice-Matin et confirmé depuis par le club. Ce lundi, Jean-Pierre Rivère, absent à Décines mais impliqué dans le développement de l’arbitrage, a contacté Antony Gautier pour lui faire part de son mécontentement.

Un échange téléphonique en fin d'après-midi ?

Le président niçois aurait fait savoir au patron des arbitres son incompréhension face aux décisions prises par le corps arbitral lors d’OL - Nice. Si Florian Maurice n’attendait pas spécialement d’explication de la part de Mr Dechepy, son président a tout simplement réclamé à Antony Gautier et la DTA la bande son des échanges entre l'arbitre central et la VAR au cours des différentes prises de décisions qui ont créé la polémique. Toujours selon nos confrères sudistes, une réunion téléphonique devrait se tenir entre le club niçois et le patron de l’arbitrage français ce lundi en fin d’après-midi…