Coupe de France : Feignies-Aulnoye savoure la réception de l’OL

Pensionnaire de National 2, Feignies-Aulnoye ne pouvait rêver mieux avec la réception de l’OL dans une vingtaine de jours. Si le match devrait être délocalisé, le club de la Sambre ne boudait pas son plaisir après le tirage au sort.

Il a dû y avoir une explosion de joie au moment de voir le nom de l’adversaire s’afficher devant l’écran de télévision. Tirée en premier, l’Entente Feignies-Aulnoye savait qu’elle allait recevoir pour les 32es de finale de Coupe de France. Néanmoins, la formation du nord de la France espérait secrètement tirer une Ligue 1, après le PSG et Montpellier ces dernières années. Les joueurs nordistes n’ont pas été déçus puisque ce sera l’OL qui viendra poser ses valises dans le Nord le temps d’un week-end. Le président Laurent Menissez ne cachait pas sa joie de pouvoir se frotter au dernier finaliste de la compétition. "C’est du lourd, c’est compliqué, mais je suis content, car dans notre poule, c'était la plus belle équipe", a déclaré le président dans des propos rapportés par la Voix du Nord.

Un match délocalisé à Valenciennes ?

Sur un petit nuage après ce tirage au sort, l’Entente Feignies-Aulnoye va maintenant devoir s’activer pour trouver un stade adapté au statut de l’OL. L’affiche va forcément attirer du monde et le club ne pourra pas accueillir dans son stade habituel. La réflexion a déjà été lancée et la logique voudrait que le Stade du Hainaut de Valenciennes soit cette solution de repli. C’était le cas en décembre 2021 pour la réception du PSG quand le stade de Maubeuge avait été choisi pour la venue de Montpellier la saison dernière en 16es de finale. "Feignies, tu oublies, Maubeuge, ça m’étonnerait, peut-être Valenciennes ? J’ai l’impression de répéter chaque année la même chose, mais on est content. Très content même." Le VAFC jouant son 32e à l’extérieur, les conditions pourraient être remplies pour que le Hainaut, situé à 30km, accueille cette affiche entre l’Entente Feignies-Aulnoye et l’OL.