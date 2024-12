Mercato : Cherki (OL) dans les petits papiers de West Ham ?

Rayan Cherki lors d’OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À son avantage depuis quelques semaines avec l'OL, Rayan Cherki est avant tout un candidat à un départ durant l’hiver. Le jeune joueur offensif ferait partie des pistes privilégiées de West Ham en 2025.

Ne pas le voir sur la pelouse du Parc OL dimanche lors du coup d’envoi contre Nice a été une surprise. Plutôt à son avantage depuis quelques semaines, Rayan Cherki est allé s’asseoir sur le banc. Pour souffler un peu, mais aussi comme un petit rappel à l’ordre de Pierre Sage, qui n’aurait pas forcément apprécié les tentatives individualistes du joueur quelques jours plus tôt en Azerbaïdjan. Quoi qu’il en soit, le joueur offensif reste un élément important du dispositif lyonnais cette saison. Un comble pour un élément qui devait mettre les voiles durant l’été et qui a finalement prolongé pour deux saisons. Néanmoins, ce n’est pas un avenir sur le long terme qui se joue en coulisses, bien au contraire. Rayan Cherki représente l’une des rares grosses valeurs marchandes de l’OL et avec le besoin de vendre cet hiver, il fait partie des gros candidats à un départ.

Un intérêt qui s'étire dans le temps

Ses bonnes performances sur cette première partie d’exercice parlent logiquement pour lui et l’OL ne cherchera pas à le brader malgré l’urgence de liquidité. Le club va-t-il faire jouer la concurrence pour faire monter les enchères ? Ce serait plutôt bien senti, d’autant que les courtisans ne manqueraient pas. Il a été question de Liverpool, de clubs allemands, mais d’après The Athletic, West Ham en aurait fait l’une de ses pistes privilégiées pour se renforcer offensivement en 2025. Ce n’est pas la première fois que Cherki est associé aux Hammers. Il en avait été question l’hiver dernier, mais aussi durant le mercato estival. Il faut dire que Tim Steidten, le directeur technique de West Ham, tiendrait l’international Espoirs en haute estime. Mais est-ce que l’inverse est vrai ? Ce n’était pas forcément le cas lors des deux derniers mercatos.