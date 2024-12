Dans le cadre d’une lutte contre le sexisme et d’une égalité homme / femme, l’OL va collaborer avec l’association Her Game Too.

Ces derniers temps, ce sont avant tout des actes de racisme et de violence qui ont fait la une autour du Parc OL et des rendez-vous de l’OL à Décines. Néanmoins, d’autres actes peut-être moins médiatisés existent, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte. C’est notamment le cas du sexisme, parfois trop banalisé et pourtant bien présent. Ce mardi, l’OL a annoncé vouloir s’engager encore un peu plus dans cette lutte et a officialisé sa collaboration avec l’association Her Game Too et sa branche française.

"À travers cette collaboration inédite, l’Olympique lyonnais réaffirme son engagement envers les droits des femmes, afin de lutter contre les comportements sexistes dans le sport. Grâce au soutien de Her Game Too France et à l’accompagnement au quotidien de nos équipes, nous allons améliorer encore l’accueil de nos supportrices au stade et accélérer le développement de politiques internes pour sensibiliser et prévenir les discriminations", a déclaré Laurent Prud’homme dans le communiqué.

Un dispositif d’alerte déjà en place au stade

Cette collaboration doit servir à améliorer l’accueil au stade des supportrices, mais aussi à la vie qui peut se passer en coulisses. Les pratiques et dispositifs conseillés par Her Game Too France "sont destinés à être partagés et appliqués au sein des équipes de l’Olympique lyonnais et des collaborateurs". En signant une convention de partenariat, l’OL et l’association veulent faire "progresser la lutte contre les inégalités homme / femme dans le milieu sportif et contribuer activement à faire bouger les lignes."