Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lundi, la FIFA a dévoilé le nom de 26 finalistes encore en lice pour intégrer le FIFPRO World11. Parmi elles, quatre joueuses de l’OL avec Christiane Endler, Selma Bacha, Lindsey Horan et Tabitha Chawinga.

Avec un titre de champion de France et une finale de Ligue des champions, l’OL féminin a répondu présent la saison dernière. Le club lyonnais aurait logiquement voulu retrouver sa couronne européenne à Bilbao, mais visera de nouveau cet objectif cette saison. En attendant, la dernière campagne des Fenottes n’est pas passée inaperçue et nombreuses sont les Lyonnaises à faire partie des listes pour les récompenses individuelles de 2024. Cela n’a pas débouché sur un sacre, Lindsey Horan finissant cinquième du Ballon d’Or, mais l’OL reste un club qui compte à l’échelle mondiale. Lundi, la FIFA a dévoilé la liste des 26 finalistes pour le FIFPRO World11.

Les onze lauréates désignées le 9 décembre

Dans cette liste qui est le fruit du vote de plus de 7000 joueuses, quatre éléments évoluant cette saison entre Rhône et Saône sont présents. Il y a bien évidemment Horan, championne de France et championne olympique, mais aussi Christiane Endler, déjà récompensée ces dernières années, et Selma Bacha. Tabitha Chawinga fait également partie des nommées, mais avant tout pour ses performances réalisées avec le PSG la saison dernière. Les lauréates du World 11 seront annoncées le lundi 9 décembre.