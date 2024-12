Sacré pour la première fois de son histoire en Copa Libertadores, Botafogo célèbre ce titre depuis samedi. Les supporters carioca remercient John Textor.

Depuis dimanche, la fête bat son plein pour les supporters de Botafogo. Pour la première fois de leur histoire, ils peuvent célébrer un sacre en Copa Libertadores. Forcément, l’heure est donc à la joie et aux célébrations depuis le retour à Rio de Janeiro de Thiago Almada et de ses coéquipiers. Pour ces derniers, la fête a été rapidement tronquée, car les deux derniers matchs de championnat et un possible titre de champion se jouent durant la semaine. Quand le sérieux est de retour au sein du vestiaire, dans la ville, la fête est toujours présente.

Ayant fait le voyage en Argentine pour la finale et à Rio depuis dimanche, John Textor profite de cette victoire finale à la saveur particulière. On a pu le voir tout sourire, enchaîner les pas de danse et haranguer la foule présente tout le long de Copacabana. Critiqué à l’OL, l’Américain est en train de rentrer au firmament du club brésilien grâce à cette victoire en Copa Libertadores. Apprécié des supporters de Botafogo depuis sa prise de pouvoir, Textor rentre lui aussi dans l’histoire de "Fogo".