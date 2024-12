Samedi soir, Botafogo n’a pas craqué face à l’Atlético Mineiro (3-1) et a remporté sa première Copa Libertadores. Prêté par l'OL, Adryelson a joué l’intégralité de la finale.

John Textor a réussi son pari. S’il est critiqué à Lyon, l’Américain pourrait bien avoir sa statue bientôt du côté du Brésil. Ayant racheté Botafogo en deuxième division, le patron d’Eagle Football a ramené le club carioca sur le devant de la scène et pas qu’un peu. Après la montée en D1 brésilienne, voilà que la formation de Rio de Janeiro est sur le toit du continent sud-américain depuis samedi soir. En finale de la Copa Libertadores, elle n’a laissé que des miettes à l’Atlético Mineiro et s’est adjugée le premier titre continental de son histoire (3-1). Déjà porté aux nues par les supporters du club, John Textor va très certainement voir sa cote de popularité être à son summum, d’autant plus que Botafogo est plus que jamais en lice pour un doublé avec le championnat.

La Coupe du monde des clubs l'été prochain

Samedi soir, l’Américain pouvait avoir le sourire du côté du Monumental à Buenos Aires. Malgré une entame de match qui aurait pu virer au cauchemar avec un carton rouge dès la 2e minute, Botafogo a fait preuve d’un réalisme glaçant dans cette finale. Les coéquipiers d’Adryelson, titulaire pour ce rendez-vous, n’ont cadré que trois frappes en 90 minutes. Résultat ? Trois buts et un break fait dès la pause malgré l’infériorité numérique. Luiz Henrique (37e) et Axel Telles (44e sur penalty) ont douché leurs adversaires et fait chavirer leurs supporters.

La réduction du score d’Eduardo Vargas dès le retour des vestiaires a logiquement fait douter et poussé à une attaque - défense, mais Botafogo a tenu bon et Junior Santos a enfoncé le clou à la 97e minute. Sacré champion d’Amérique du Sud, le club brésilien disputera la Coupe du monde des clubs l’été prochain. De quoi remettre en cause l’avenir de Thiago Almada, annoncé à l'OL cet hiver, par exemple ?