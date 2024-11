OL - Nice : Molebe et Kumbedi sortent du groupe

Ce dimanche, l'OL affronte Nice à Décines pour la 13e journée de Ligue 1. Trois jours après la victoire à Qarabag, Pierre Sage a convoqué 18 joueurs.

Les matchs s'enchaînent et l'OL ne va pas forcément sans plaindre. Simplement, le délai a été très court cette fois-ci entre Qarabag et Nice. Un peu moins de 48h de préparation et encore. Revenus vendredi aux aurores, les Lyonnais se sont contentés d'un décrassage vendredi et n'ont fait de réelles séances que ce samedi en fin d'après-midi. Pas la meilleure des préparations, mais une victoire européenne vaut certainement bien plus qu'un simple entraînement. Si le contenu du match à Bakou a laissé à désirer, Pierre Sage et ses joueurs arrivent en confiance avant d'affronter un concurrent direct au Top 5 de la Ligue 1.

À la différence de Franck Haise qui compte ses blessés, l'entraîneur lyonnais est plutôt bien loti sur la question. Pas de blessures ou de suspension et donc un groupe au complet. Il a ainsi fallu faire des choix, d'autant plus que le groupe est passé de 23 à 21 en l'espace de trois jours. Absents en Azerbaïdjan, Mahamadou Diawara, Gift Orban et Wilfried Zaha sont encore tenus à l'écart. Ils ont été rejoints par Molebe et Kumbedi pour ce dimanche après-midi (17h).

Le groupe de l'OL contre Nice : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah