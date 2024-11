Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Ce samedi (21h), Botafogo dispute la finale de la Copa Libertadores. Avant le match contre l’Atlético Mineiro, Pierre Sage a apporté son soutien au club "de la famille" Eagle, au même titre que l'OL.

Ce samedi soir (21h), le vainqueur de la Copa Libertadores sera brésilien en terres argentines. Comme un pied de nez, la finale de l’édition 2024-2025 se tient à Buenos Aires au Monumental avec deux clubs du Brésil en compétition pour le titre continental. D’un côté, l’Atlético Mineiro d’un certain Hulk. De l’autre, Botafogo. Pour l’occasion, John Textor a fait le voyage jusqu’en Argentine depuis deux jours et assistera logiquement à la finale. Ce rendez-vous pourrait faire basculer l’histoire carioca et celle de l’Américain. Malgré sa renommée, Botafogo n’a jamais remporté la Copa Libertadores et ce serait donc une première.

Deux joueurs de l'OL prêtés

Avec deux joueurs prêtés, dont Adryelson qui "a marqué récemment, on est content pour lui", l’OL est indirectement impliqué dans ce rendez-vous sud-américain. En pleine préparation de la réception de Nice, Pierre Sage sera devant sa télévision pour supporter une formation qui "fait partie de la famille Eagle Football, donc je vais regarder." Ses joueurs ont aussi envoyé une vidéo d’encouragements sur les réseaux sociaux, de quoi déclencher le courroux des supporters lyonnais, dont l’affection envers Botafogo est toute relative. Pourtant, un succès final et ce seraient les caisses d’Eagle Football Group qui pourraient avoir le sourire avec des joueurs carioca courtisés…