OL - Bleues : ne pas faire les JO 2024, "un regret" pour Majri

Non retenue par Hervé Renard à la fin de son mandat, Amel Majri a dû faire une croix sur les Jeux Olympiques avec les Bleues. Un regret, mais sans amertume pour la milieu de l’OL.

Elle est arrivée à Clairefontaine avec un grand sourire. Comme si elle vivait une première au château. Ce n’est clairement pas le cas, mais après plusieurs mois d’absence, Amel Majri a retrouvé les Bleues pour ce deuxième rassemblement sous Laurent Bonadei. Elle aurait déjà dû en être en octobre, mais une béquille plus longue à guérir que prévue a eu raison de sa participation. Alors forcément, il y a de quoi être heureuse de retrouver la sélection après avoir été laissée de côté par Hervé Renard. Un choix qui avait été assumé par l’ancien sélectionneur. "J’ai aimé la transparence du coach. On a échangé, je pense qu’en termes de profil, je n’apportais pas forcément ce qu’il fallait, a supposé la Lyonnaise dans L'Équipe. Il a été honnête, il m’a dit qu’il ne pouvait pas me donner plus de temps de jeu. C’était dur à accepter, mais on grandit, on apprend."

"J'ai bien profité de mes vacances"

Piquée dans son orgueil en fin de saison dernière, Amel Majri avait tenté de convaincre et pourquoi pas d'inverser la tendance. Mais rien n'y a fait, la joueuse de l’OL a dû regarder à la télévision ou en tribunes le parcours des Bleues pendant les Jeux Olympiques. Peut-être le plus grand regret de cette mise à l’écart malgré certains avantages. "Le seul regret que j’ai, c’est de ne pas avoir été aux Jeux, en France et à Lyon. Mais si j’avais été présente, peut-être que je ne l’aurais pas bien vécu non plus de ne pas avoir de temps de jeu. J’ai eu un mois et demi de vacances, c’est la première fois. J’en ai bien profité."

Comme elle le dit elle, chaque situation peut "être un mal pour un bien". À elle de réécrire son histoire avec les Bleues dès ce samedi contre le Nigéria (21h10).