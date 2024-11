Joueuse cadre de l'OL, Kadidiatou Diani réalise une première partie dans les standards d'une internationale. L'attaquante s'est confiée sur les premiers pas au club de Joe Montemurro.

Actuellement avec l'équipe de France, Kadidiatou Diani devrait disputer les deux matchs amicaux des Bleues contre le Nigéria (30/11) et l'Espagne (03/12). Une juste récompense pour celle qui est devenue au fil des années un élément important en club et en sélection. En marge de la trêve internationale, elle s'est confiée à RMC Sport sur les premiers mois de 2024-2025.

D'un point de vue individuel, l'ancienne Parisienne peut être satisfaite. Elle compte neuf réalisations au total, dont plusieurs décisifs, comme face à l'AS Roma (4-1) ou Galatasaray (3-0) en Ligue des champions. "Cela fait toujours du bien de marquer, de retrouver le chemin des filets. C’est vrai que sur ce début d'exercice, j'ai marqué pas mal de buts, mais je sais que je peux encore faire mieux, a-t-il affirmé. La perfection n’existe pas, mais en tout cas, j’essaie de m’en rapprocher."

"On est assez libres"

Au cours de l'entretien, Diani a aussi été interrogée sur les premiers pas de Joe Montemurro à la tête des championnes de France. "Il nous demande de faire des choses que l’on apprécie, il met son projet en place, notamment avec beaucoup de jeu et de duels On aime ça, on est assez libres. Il connait les qualités de chacune. En fonction de ça, il nous demande d’agir comme on sait le faire, a-t-elle expliqué. Parfois, je peux permuter, me retrouver dans l’axe ou à gauche. Je m’éclate, après, je me sens mieux à droite ou dans l’axe, mais je m’adapte. Même si les consignes sont en anglais et que ce n’est pas toujours facile à comprendre (rires). Mais quand on ne comprend pas, on pose des questions. Il y a quelques petites différences avec le discours d’un entraineur français, mais le plus important, c'est que l’on soit en phase avec le coach pour faire une grande saison."