Montemurro estime que l’OL féminin "va dans la bonne direction"

Satisfait de la large victoire dans le derby samedi (11-0), Joe Montemurro retenait avant tout le visage montré par les joueuses de l’OL. Celui d’une équipe qui a faim et qui progresse.

Premier derby réussi pour Joe Montemurro et de quelle manière ! Pour son premier rendez-vous régional, l’entraîneur de l’OL a eu le droit à la totale : un stade plein avec plus de 2000 spectateurs, une orgie de buts des Fenottes et un 10e match de suite sans prendre de buts. Il ne manquait finalement qu’un peu de chaleur sur le thermomètre, mais les Lyonnaises s’en sont occupées en enchaînant les buts (11-0). L’entraîneur australien ne pouvait rêver mieux comme premier derby même si plus que le résultat, c’est avant tout le visage montré par ses joueuses qui a plu à Montemurro. "Ce match m’apporte la preuve, malgré tous les changements, que je peux croire en chacune des joueuses, et le football qu’elles ont pratiqué aujourd’hui était fantastique. Le résultat est spectaculaire, mais pour moi, c’est avant tout la performance qui compte."

"Un match qui va encore consolider le groupe"

Pour ce rendez-vous de Première Ligue coincé entre deux matchs de Ligue des champions, Joe Montemurro avait effectué sept changements au coup d’envoi. Cela ne s’est pas ressenti sur la prestation globale de l’OL et c’est peut-être tout ce qui fait la différence avec la saison dernière. L’écart entre titulaires et remplaçantes semble moins important. Le coach s’est même permis le luxe de laisser Damaris sur le banc pendant 90 minutes. "Ce match nous a encore permis de gérer les temps de jeu, de faire reposer certaines, donc c’est très positif. C’était un match très important pour les joueuses, qui va encore consolider le groupe et nous laisser penser que nous allons dans la bonne direction."

Avec seulement l’accroc contre le Paris FC, l’OL féminin est pour l’instant sur un rythme d’enfer. Même si l’on sait très bien que seul le printemps servira de juge de paix.