Un OL en démonstration atomise Saint-Etienne (11-0)

Une semaine après l’équipe de Pierre Sage, l’OL féminin a également rendu le derby rouge et bleu. À la différence qu’il n’y a pas eu de match ce samedi au GOLTC avec la démonstration lyonnaise (11-0).

La saison dernière, la double confrontation entre l’OL et l’AS Saint-Etienne ressemblait plus à un score de ping-pong que de football (12-1 au cumulé). Avec le début de saison plutôt réussi des Stéphanoises, on pouvait s’attendre à une autre adversité. Finalement, les saisons se suivent et se ressemblent et même mieux. En l'espace de 90 minutes, les Lyonnaises ont fait presque aussi bien qu'en 180 la saison dernière.

Ce samedi, dans le froid de Décines, les joueuses de Joe Montemurro n’ont laissé que des miettes à leurs rivales du Forez. Et encore des miettes, le mot est fort. Il n’y a pas eu de match avec une nouvelle correction rhodanienne (10-0) et de quelle manière ! Il y a toujours eu une classe d’écart entre les deux formations et l’odeur du derby est logiquement moins intense que chez les garçons, mais ce samedi, les Fenottes voulaient clairement mettre la tête sous l’eau de leurs adversaires.

Une ambiance de derby

Avec près de 80 % de possession en première mi-temps, l’OL a joué les rouleaux compresseurs pour ne laisser aucun espoir à l’ASSE. En l’espace d’une minute (12e, 13e), Lindsey Horan a mis sur orbite les Fenottes avec un doublé. L’Américaine a été la grande dame de cette soirée avec un triplé en 35 minutes, portant à trois buts l’écart entre les deux formations à la pause. Dans le froid du centre d’entraînement, la prestation de l’OL a facilement réchauffé les cœurs des supporters lyonnais. Ces derniers étaient d’ailleurs nombreux pour ce derby avec un record d’affluence à la clé et l’ambiance a été différente des rendez-vous habituels au GOLTC. Il y a eu des sifflets contre les Amazones, du chambrage mais toujours dans un bon état d’esprit. L’enceinte a même eu le droit au célèbre chant anti-stéphanois à la 42e minute.

Encore un large turnover pour Montemurro

Le derby féminin n’a peut-être pas le même antagonisme que chez les garçons, mais la fierté lyonnaise était bien là. Et ce n’est pas la deuxième mi-temps qui a fait retomber l’ambiance. Les réalisations de Le Sommer (48e) et de la Lyonnaise Majri (52e) ont fini de tuer un suspense qui n’existait déjà plus. Comme à son habitude, Joe Montemurro a profité de ce score fleuve pour rapidement faire tourner et souffler certaines. Cela n’a pas empêché l’OL de rester dans ses standards contre le voisin ligérien avec un sixième but pour le quadruplé d’Horan (67e). Le match a ensuite tourné à la démonstration totale avec les réalisations de Chawinga (79e), Van de Donk (87e), Dumornay (90e) et un doublé Diani (91e, 95e). L'OL reste leader du championnat et continue son bonhomme de chemin avant de retrouver la Roma au Parc OL mercredi (21h).