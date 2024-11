Ce samedi, l’OL n’a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne avec une large victoire (11-0). Dans ce septième succès de la saison, Lindsey Horan a encore fait des misères aux Stéphanoises.

À Lyon, la couleur est interdite et Joe Montemurro l’a rapidement compris. Mais avec Lindsey Horan, le vert est peut-être bien sa couleur préférée. La saison dernière, la milieu américaine avait largement participé au festival offensif de l’OL contre Saint-Etienne (6-0). Elle s’était offert un triplé. Ce samedi, la championne olympique s’est rappelée aux bons souvenirs des rivales stéphanoises. En pleine bourre depuis le début de la saison, Horan a trouvé le moyen non pas de faire aussi bien, mais mieux contre l’ASSE. Après un triplé en 23 minutes en première mi-temps, elle s'est offert le luxe d'un quadruplé juste avant de laisser sa place à la 67e minute. Cette performance dans un festival collectif (11-0) lui permet d'accentuer son total de buts, portant à neuf ses réalisations. Soit plus d'un but par match en Première Ligue.

Six tirs tentés en première mi-temps

Elle a d’abord parfaitement profité d’un subtil ballon en profondeur de Daniëlle van de Donk pour fixer Gignoux et ouvrir le score après seulement 12e minute. Ce premier but a libéré l’OL et les quelque deux mille spectateurs présents au GOLTC. Ces derniers n’ont d’ailleurs même pas eu le temps de finir de fêter l’Américaine, lorsqu'elle s’est envolée dans les airs pour reprendre un centre d’Ellie Carpenter. En renvoyant le ballon d’où il venait, Horan a fait le break de la tête à peine une minute après son premier but. En fait, ce ne fut pas compliqué dans cette rencontre et notamment la première mi-temps. Dès que l’OL s’est montré dangereux, il y avait forcément Horan pas très loin (6 tirs en 45 minutes). Par deux fois, la numéro 26 lyonnaise n’est pas passée loin du triplé (22e, 28e) mais ses tentatives du crâne ont fui le cadre.

Troisième Fenotte à réaliser un quadruplé dans un derby

Mais que cela ne tienne, Lindsey Horan aime le club stéphanois et il ne pouvait être autrement qu’elle s’offre un triplé. Il a finalement fallu attendre la 35e pour voir ce qui était attendu se produire. En renard des surfaces, elle a bien suivi une frappe de Le Sommer repoussée par Gignoux pour marquer dans le but vide (35e). Métronome du jeu lyonnais, Lindsey Horan semble être comme un poisson dans l’eau dans le système de Joe Montemurro où les postes du début de match ne sont clairement pas ceux observés au moment où le coup d’envoi est donné.

Avec ce quadruplé, la Lyonnaise rejoint ses illustres aînées Lotta Schelin et Katia, les seules à avoir réalisé cette performance dans un derby avant ce samedi. Horan laisse aussi dans son rétroviseur Clara Matéo et prend la tête du classement des buteuses. Elle avait confié à Olympique-et-Lyonnais vouloir être plus décisive cette saison, Lindsey Horan tient parole pour le moment.