OL : la conférence de presse de Textor comme si vous y étiez

Samedi, John Textor a donné une conférence de presse de deux heures pour expliquer son incompréhension sur les sanctions de la DNCG et dévoiler son plan à l'OL. Revivez cette prise de parole en anglais comme si vous y étiez.

Sa parole était attendue et comme souvent avec lui, il ne faudra pas forcément tout prendre pour argent comptant. Samedi, John Textor a fait le choix de prendre la parole au lendemain des sanctions prononcées par la DNCG. Cette dernière a largement été dans le viseur du propriétaire de l'OL qui a expliqué "un problème de compréhension" avec le gendarme financier. En plus de se pencher sur les sanctions qui pèsent au-dessus du club lyonnais depuis maintenant 48h, Textor a choisi d'exposer la stratégie d'Eagle Football Group et ainsi montrer que l'OL possède les fonds nécessaires pour éviter une relégation. Pendant deux heures, l'Américain a parlé, beaucoup parlé et pour les bilingues du site Olympique-et-Lyonnais, il est possible de visionner cette conférence comme si vous étiez samedi au GOLTC.