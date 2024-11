Textor (OL) : "On a un problème de compréhension avec la DNCG"

Laurent Prud’homme le DG et John Textor le patron de l’OL / © O&L

Dans un long monologue ce samedi, John Textor a tenté de justifier la stratégie d’Eagle Football Group pour expliquer le projet à l’OL. Le propriétaire américain assure que tous les éléments globaux n’ont pas été pris en compte par la DNCG, dont le système est remis en cause.

À l’OL, pendant de très longues années, les supporters lyonnais et les suiveurs du club avaient l’habitude des longues tirades de Jean-Michel Aulas. L’historique président a passé la main à John Textor mais les bonnes habitudes ne se sont pas envolées entre Rhône et Saône. Ce samedi, l’Américain s’est présenté face à la presse et seulement à la presse en raison de la cotation de la bourse d’Eagle Football Group, au lendemain de la décision de la DNCG. Enfin, des décisions du gendarme financier du football français, puisque ce dernier a annoncé un encadrement de la masse salariale, une interdiction de recruter cet hiver, mais surtout une relégation à titre conservatoire à l’issue de la saison.

"On est surpris"

Un coup de massue sur la tête du club lyonnais, mais aussi de son propriétaire, qui ne s’attendait certainement pas à cette triple sanction. "On n’a pas eu explication complète des deux lignes de la décision. Nous n’avons pas eu d’indications qu’ils avaient des problèmes sur notre présentation, une ou deux jours avant. Ils avaient des questions et je pense qu’on a répondu à ces questions. On est surpris, j’aurais cru qu’on aurait eu une lettre confidentielle pour travailler ensemble."

"Nous sommes contents de là où nous sommes"

Ayant la possibilité de faire appel, John Textor a plutôt écarté cette idée, car "on peut faire appel sur la masse salariale et le recrutement. Je ne sais pas si on va faire un appel parce que nous sommes très contents de là où nous sommes." Pas de craintes donc pour le propriétaire américain qui a encore une fois cherché à défendre son projet et son système financier. Comme souvent, ce n’est pas : l’enfer, ce sont les autres, mais presque.

D’ailleurs, John Textor n’a pas manqué de critiquer une partie du système de la DNCG et des données prises en compte pour juger la situation de l’OL et donc pénaliser le club dans les mois à venir. "Eagle Football Group est un modèle unique, une pensée unique. Nous sommes une grande organisation, nous partageons des joueurs de manière collaborative. Quelle est l’économie d’un athlète partagé ? On a problème de compréhension avec la DNCG. Je respecte leur travail, car ils doivent penser au bien de la Ligue 1, mais comment se projeter sur si loin alors qu'en Premier League, ils mettent avant tout des point de pénalité avant de sanctionner vraiment".