Textor jure que "l’OL ne sera pas relégué" à la fin de la saison

Alexandre Lacazette et John Textor (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans sa longue prise de parole, John Textor a fait l’exposé réalisé par l’OL vendredi face à la DNCG. Il a martelé encore une fois que le club ne sera pas relégué à la fin de la saison, malgré la menace.

Sa prise de parole était attendue, même si on se doutait bien qu’il n’allait pas tirer la sonnette d’alarme. Ce n’est d’ailleurs clairement pas ce que John Textor a fait ce samedi face à la presse pendant près de deux heures. Comme s’il était face à la DNCG, le propriétaire de l’OL a débité son argumentaire afin de rassurer un maximum l’environnement lyonnais après les sanctions prononcées vendredi. Plus d’une heure et demie à exposer le dossier du club présenté vendredi dans les bureaux parisiens avant de répondre aux questions des journalistes. Et c’est peut-être bien cette partie qui a été la plus intéressante.

Interrogé sur les réelles chances de voir la formation descendre en Ligue 2 à l’issue de la saison, John Textor s’est montré cash : ce n’est clairement pas envisageable, car il considère avoir les ressources nécessaires avec la vente de ses parts de Crystal Palace, de certains joueurs et l’introduction en bourse à New-York. "Pas de projections", à écouter Laurent Prud’homme mais bien des évènements qui vont se passer dans les prochaines semaines et prochains mois. "Faites-moi confiance, l’OL ne descendra pas en Ligue 2, je peux vous le promettre", a embrayé le propriétaire qui a poursuivi. "Nous avons des ressources et si nous échouons sur tout les dossiers, nous avons des actionnaires, personne ne permettra au club d’être relégué."

"100 millions de déficit à couvrir d'ici à la fin de l'année"

Pour tenter de rassurer, John Textor a mis en avant les reins solides de ses partenaires et a promis une "rentrée de cash en novembre, enfin plus en décembre, je pense". De quoi rassurer la DNCG ? Cela ne changera en rien les décisions du gendarme financier, mais l’Américain continue de jouer les hommes d’affaires qui rassurent. Il ne peut se permettre autre chose de toute façon, mais il a malgré tout joué au maximum cette carte de son jeu. "Le déficit que nous devons couvrir d'ici à la fin de l'année est d'environ 100 millions au total. Je pense que c'est un point très important à souligner. Nous avons plusieurs centaines de millions de dollars de solutions pour essayer de résoudre un problème de trésorerie."

Comme à chaque fois, les paroles sont belles dans le camp de John Textor qui promet des ventes, car "ce n'est presque pas possible d'échouer". Il reste désormais les actes, ce que souhaite avant tout la DNCG désormais. En espérant que le problème ne se renouvelle pas à chaque mi-et-fin de saison. Mais vu ce qu’il se passe depuis deux ans…